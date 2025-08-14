8Wonder tung quà Meet & Greet, DPR Ian, J Balvin nói "rất yêu Việt Nam" trước khi sang đổ bộ sân khấu hoành tráng nhất mùa hè

Ban tổ chức 8Wonder – Moments of wonder bất ngờ tung ra món quà đặc biệt Meet & Greet với hầu hết dàn “siêu sao” dự nhạc hội ngày 23-8 tới đã khiến dân tình sôi sục. Dàn nghệ sĩ quốc tế nhanh chóng gửi lời chào đến fan Việt càng khiến không khí siêu nhạc hội nóng hơn bao giờ hết.

Fan sôi sục vì quà Meet & Greet

Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, món quà Meet & Greet sẽ được gửi đến người hâm mộ của DJ Snake, DPR Ian, J Balvin và The Kid Laroi với số lượng giới hạn. Các thông tin đăng ký tham gia sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.

Meet & Greet với nghệ sĩ là quyền lợi đặc biệt và rất ý nghĩa với người hâm mộ mà các ban tổ chức đại nhạc hội lớn luôn cố gắng sắp xếp, đi kèm khâu tổ chức bài bản và chuyên nghiệp để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho nghệ sĩ và người hâm mộ.

Ngay khi hé lộ màn Greet & Meet trên fanpage chính thức của 8Wonder, dân tình đã đứng ngồi không yên, kêu gào “bà 8” (cách gọi vui 8Wonder của cư dân mạng) tung game, cách đăng ký để được gặp thần tượng vì “muốn gặp idol quá rồi, không chờ được nữa”.

Một số bình luận nhanh tay chọn chỗ trước “Em đây shop ơi, em mún bắt tay DPR IAN, để em tu nghiệp từ bây giờ”. Trong khi đó fan “hoàng tử bé” thì kêu gào: “muốn gặp Kid Laroi quá, em có giấy khen ưu tiên em trước nhaaa”.

Không ít fan sốt ruột kêu gọi BTC sớm công bố thể lệ để tham gia nhận vé: “nhanh đi 8 oi, e hóngg”, “làm sao để trúng 8 nói ngay cho tôiiii”. Nhiều fan còn hài hước: “em cho add 2 tỷ rồi add cơ cấu em 1 slot đi gặp “chồng mới” được hem ạ?” hay fan DPR đặt câu hỏi vui: “không lẽ mới đu chồng 2 tháng mà sắp được cầm tay, xin phép thiền hành tu tâm dưỡng tính từ giây phút này?”

DPR Ian, J Balvin, Kid Laroi háo hức tới Việt Nam

Bên cạnh việc tung ra quà “sít rịt” khiến cộng động fan phát cuồng thì các ngôi sao đình đám thế giới gửi lời chào đến fan Việt cũng khiến không khí 8Wonder nóng lên từng ngày.

Ông hoàng Latin J Balvin cũng chính thức gửi lời chào nồng nhiệt tới khán giả Việt, hứa hẹn sẽ đốt cháy sân khấu 8Wonder - Moments Of Wonder cùng loạt bản hit khuấy động toàn cầu.

"Xin chào Việt Nam. Ngày 23-8, đừng bỏ lỡ sự kiện âm nhạc 8Wonder, hẹn gặp tại Hà Nội nhé. Đón chờ lần đầu tiên của J Balvin nhé" - anh nói.

Ngay sau đó, The Kid Laroi viết trên story Instagram: 'Chưa đầy hai tuần nữa là đến buổi biểu diễn ở Việt Nam rồi. Không thể đợi được nữa” khiến cộng đồng mạng rần rần.

Với DPR Ian, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Úc gốc Hàn Quốc còn sốt sắng hơn khi đã nhanh chóng gửi clip “chào hỏi” khán giả hồi cuối tháng 7.

Trong clip, anh nói: "Xin chào Việt Nam, DPR Ian đây. Tôi nhớ các bạn rất nhiều. Tôi rất phấn khích khi được thông báo rằng tôi sẽ trình diễn tại sự kiện âm nhạc 8Wonder - Moments Of Wonder vào ngày 23-8. Vậy là sẽ rất sớm thôi, không thể chờ đợi được nữa vì tôi thực sự rất yêu Việt Nam và rất yêu các bạn. Tôi đang rất hào hứng. Hy vọng sẽ được gặp các bạn".

DPR Ian từng đến Việt Nam diễn trong một concert lớn vào tháng 6. Anh gây ấn tượng vì set diễn nóng bỏng, vừa gợi cảm vừa tràn đầy năng lượng. Sau khi gây sốt nhờ màn biểu diễn, anh ở lại Việt Nam du lịch và giao lưu thân thiện với người dân. Từ đó khán giả Việt thêm yêu mến và mong đợi anh trở lại.

Tất cả đều hứa hẹn sẽ mang đến set diễn thật "cháy" để phù hợp với đại nhạc hội dành cho giới trẻ "nóng" nhất mùa hè này.