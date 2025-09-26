9/10 sinh viên, giảng viên chưa hiểu về sở hữu trí tuệ

Qua khảo sát được thực hiện với các giảng viên, sinh viên nhà trường, chỉ 3-4% người tham gia thực sự “hiểu rõ và biết vận dụng” khái niệm sở hữu trí tuệ.

ThS Lê Thị Lan Phương, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG HUY

Ngày 26-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Học viện Quản lý Giáo dục và Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM: Giải pháp thực tiễn gắn với chuyển đổi số”.

Hội thảo thu hút 200 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu khai mạc, ThS Lê Thị Lan Phương, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, sở hữu trí tuệ (SHTT) giữ vai trò chiến lược trong bảo vệ tri thức, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với giáo dục nghề nghiệp, trang bị kiến thức SHTT cho học sinh, sinh viên là chìa khóa hình thành nguồn nhân lực vừa giỏi nghề, vừa am hiểu pháp luật, có khả năng khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa có khung chương trình thống nhất và đội ngũ chuyên trách.

Ở góc độ cơ sở đào tạo, TS Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM cho biết các trường hiện áp dụng bốn mô hình: lồng ghép SHTT vào môn chuyên ngành; xây dựng trung tâm tư vấn, hỗ trợ đăng ký SHTT; tổ chức hội thi, triển lãm sản phẩm; và gắn SHTT với đào tạo khởi nghiệp nghề. Dù mang lại hiệu quả nhất định, các mô hình này vẫn thiếu học liệu chuẩn, phụ thuộc tài trợ và chưa bền vững.

ThS Đặng Thị Hiền, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM thì dẫn chứng: “Qua khảo sát được thực hiện với các giảng viên, sinh viên nhà trường, chỉ 3-4% người tham gia thực sự “hiểu rõ và biết vận dụng” khái niệm SHTT. Bên cạnh đó, khảo sát này còn cho thấy 50,7% sinh viên và giảng viên chỉ dừng lại ở mức “hiểu cơ bản”, trong khi 37,3% “có nghe nhưng không hiểu rõ”. Như vậy, gần 9/10 người được hỏi chưa có kiến thức nền tảng đầy đủ”.

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM tặng hoa, thư cám ơn cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: QUANG HUY

Các đại biểu thống nhất, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền SHTT trong giáo dục nghề nghiệp cần gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/AR), xây dựng tài liệu số hóa và đa dạng hóa kênh truyền thông. Theo TS Đặng Minh Sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn cầu Đà Nẵng, chỉ khi đổi mới cách tiếp cận, tăng tính tương tác và thực tiễn thì SHTT mới thật sự đi vào đời sống học tập, giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và kỹ năng.

QUANG HUY