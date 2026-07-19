Thế giới

Mỹ điều thêm chiến đấu cơ tới Trung Đông, Iran đình chỉ Bản ghi nhớ với Mỹ

SGGPO

Trước nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng, ngày 18-7, Mỹ điều thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-35 và F-16 tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến. Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad (MOU) với Mỹ.

Tiêm kích F-35A của Mỹ hoạt động tại Trung Đông, ngày 10-6. Ảnh: USAF
Tiêm kích F-35A của Mỹ hoạt động tại Trung Đông, ngày 10-6. Ảnh: USAF

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Jordan ngày 18-7. Theo CENTCOM, các binh sĩ bị thương được điều trị tại Jordan và xuất viện, trong khi danh tính những người thiệt mạng chưa được công bố.

Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên tái bùng phát sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Tính từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ có 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương.

Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad (MOU) với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Washington vi phạm toàn bộ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tập trung bảo vệ đất nước.

Một tuyên bố được đăng tải trên các tài khoản chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu những "bài học không thể quên" nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Truyền thông Israel cho biết nước này đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các phương án ứng phó nếu Iran hoặc các lực lượng đồng minh mở rộng tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel. Theo một số nguồn tin, Israel đề nghị tham gia không kích Iran, nhưng chưa được Washington chấp thuận.

Tin liên quan
VIỆT LÊ

Từ khóa

Mỹ Trung Đông Iran Israel Jordan CENTCOM F-35 F-16 máy bay tiếp dầu chiến đấu cơ tên lửa đạn đạo Islamabad MOU Bản ghi nhớ Islamabad Kazem Gharibabadi Mojtaba Khamenei quân đội Mỹ không kích xung đột Trung Đông ngừng bắn Washington Tehran phòng thủ leo thang xung đột thương vong lính Mỹ SGGP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn