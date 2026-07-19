Mỹ điều thêm chiến đấu cơ tới Trung Đông, Iran đình chỉ Bản ghi nhớ với Mỹ

Trước nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng, ngày 18-7, Mỹ điều thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-35 và F-16 tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến. Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad (MOU) với Mỹ.

Tiêm kích F-35A của Mỹ hoạt động tại Trung Đông, ngày 10-6. Ảnh: USAF

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Jordan ngày 18-7. Theo CENTCOM, các binh sĩ bị thương được điều trị tại Jordan và xuất viện, trong khi danh tính những người thiệt mạng chưa được công bố.

Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên tái bùng phát sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Tính từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ có 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương.

Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad (MOU) với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Washington vi phạm toàn bộ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tập trung bảo vệ đất nước.

Một tuyên bố được đăng tải trên các tài khoản chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu những "bài học không thể quên" nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Truyền thông Israel cho biết nước này đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các phương án ứng phó nếu Iran hoặc các lực lượng đồng minh mở rộng tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel. Theo một số nguồn tin, Israel đề nghị tham gia không kích Iran, nhưng chưa được Washington chấp thuận.

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