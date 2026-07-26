JBL trên LazMall mang đến hiệu quả bất ngờ

JBL đẩy mạnh đầu tư cho gian hàng của mình trên LazMall, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng trên thương mại điện tử nhờ sự tiện lợi, nhiều ưu đãi và đảm bảo chất lượng, dịch vụ hậu mãi.

JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus là một trong 2 sản phẩm mà JBL mang đến thị trường Việt Nam trong mùa hè này

Tại đây, JBL tận dụng mạnh mẽ các công cụ tăng trưởng của Lazada nhằm tiếp cận đúng người dùng vào đúng thời điểm. Thương hiệu được Lazada hỗ trợ đầu tư triển khai các chương trình voucher và giảm giá, ưu tiên đăng ký chiến dịch sale lớn để sản phẩm được hưởng voucher từ sàn.

Để tối ưu lưu lượng truy cập (traffic), Lazada dành nhiều vị trí hiển thị như banner ngành hàng nhằm gia tăng độ phủ trên nền tảng và hỗ trợ truyền thông đa kênh. Quan trọng hơn, đội ngũ nhân sự của Lazada luôn đồng hành cùng JBL trong việc tối ưu vận hành và xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Kết quả là trong hai năm liên tiếp, doanh số của JBL trên Lazada luôn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 50%. Đồng thời, JBL giữ vững vị trí số 1 ngành thiết bị âm thanh trong mỗi kỳ Siêu sale trên Lazada trong hai năm vừa qua.

Trong quý 2-2026, GMV của JBL trên Lazada ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm đóng góp doanh số chủ lực bao gồm loa di động Go 5, Charge 6 và tai nghe TWS Wave Flex 2. Điều này phản ánh chính xác xu hướng tiêu dùng hiện tại, khi giới trẻ đang cho thấy mức độ hưởng ứng rất tích cực đối với các dải sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu.

Đại diện JBL Việt Nam chia sẻ: "Điều tạo nên khác biệt trong quá trình hợp tác là Lazada không chỉ mang đến lưu lượng truy cập cao, các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mà còn đồng hành với chúng tôi trong việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, giúp JBL tiếp cận hiệu quả hơn với người tiêu dùng trẻ, đồng thời duy trì tăng trưởng bền vững trên nền tảng".

Từ mức tăng trưởng lạc quan này, JBL tiếp tục đẩy mạnh kênh bán hàng trên thương mại điện tử. Trong thời gian tới, JBL sẽ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược cùng Lazada thông qua các kỳ siêu sale và hoạt động tiếp thị như Ngày hội thương hiệu (Super Brand Day) nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người tiêu dùng.

KIM THANH