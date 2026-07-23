Zebra Technologies kỷ niệm 10 năm chương trình PartnerConnect

Zebra Technologies Corporation vừa kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình Zebra PartnerConnect, hệ sinh thái kết nối hơn 10.000 đối tác kênh phân phối trên toàn cầu.

Zebra đã đóng góp lớn vào quá trình số hoá của doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ các nhà bán lẻ, nhà phân phối, nhà cung cấp phần mềm độc lập, đơn vị tích hợp hệ thống và đối tác giải pháp tiếp cận các công cụ, nguồn lực phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, giám sát tài sản và vận hành thông minh, các đối tác của Zebra đang triển khai nhiều giải pháp như thiết bị kiểm kho, nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID), thị giác máy và tự động hóa.

Các giải pháp này hướng đến nâng cao năng suất, độ chính xác trong quản lý tồn kho và khả năng ra quyết định theo thời gian thực.

Bà Trần Thị Bảo Trân, Giám đốc Quốc gia Zebra Technologies Việt Nam, cho biết hệ sinh thái PartnerConnect đã hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, vận tải và logistics đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa hoạt động tuyến đầu và tăng khả năng giám sát chuỗi cung ứng.

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