Galaxy Z Fold8 series có giá cao nhất 52,99 triệu đồng

Các nhà bán lẻ Việt Nam mở đặt trước Galaxy Z Fold8 series và Galaxy Z Flip8 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra với khả năng đa nhiệm cùng Galaxy AI

Tại hệ thống Di Động Việt, từ ngày 22-7 đến 7-8, khách hàng đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm trực tiếp 2 triệu đồng hoặc ưu đãi "Thu cũ - Đổi mới" đến 5 triệu đồng, cùng gói bảo vệ màn hình lên đến 2 năm và nhiều đặc quyền giá trị khác.

Là phiên bản cao cấp nhất, Galaxy Z Fold8 Ultra có mức giá từ 52,99 triệu đồng, nổi bật nhờ thiết kế chỉ 4,1mm khi mở, màn hình lớn với khả năng đa nhiệm cùng Galaxy AI.

Ba sản phẩm Galaxy Z Fold8 series vừa được Samsung ra mắt

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 với thiết kế gập đột phá có giá từ 46,99 triệu đồng, sở hữu tỷ lệ tối ưu hơn cho nhu cầu làm việc, đọc nội dung và giải trí. Với mức giá từ 31,99 triệu đồng, Galaxy Z Flip8 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thời trang, đề cao tính di động và các tính năng Galaxy AI hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Đối với khách hàng có nhu cầu lên đời thiết bị, ngoài giá trị thu mua máy cũ theo chính sách của hệ thống, khách hàng còn được hưởng ưu đãi thanh toán trị giá 2 triệu đồng và trợ giá thêm 3 triệu đồng thông qua chương trình "Thu cũ - Đổi mới", giúp tối ưu chi phí khi nâng cấp lên Galaxy Z8 Series.

Khách hàng đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt còn được tặng gói bảo vệ màn hình trị giá 15 triệu đồng, giúp an tâm hơn trong quá trình sử dụng smartphone màn hình gập…

Galaxy Z Flip8 với thiết kế quen thuộc

Tại hệ thống CellphoneS, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra có giá niêm yết lần lượt 46,99 và 52,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 12GB RAM - 256GB ROM. Trong khi Galaxy Z Flip8 có giá từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB ROM.

Khách hàng đặt trước tại CellphoneS từ nay đến hết ngày 7-8 sẽ được giảm ngay 2 triệu, trợ giá 1 triệu đồng khi thu cũ đổi máy lên đời và giảm thêm đến 2 triệu đồng cho khách hàng đặt mua khi thanh toán qua cổng thanh toán.

Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra có sự khác biệt về tỷ lệ màn hình

Song song đó là gói quà đặc quyền trị giá 15 triệu gồm: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm gói Google AI Pro 6 tháng, trả góp 0% đến 18 tháng qua Samsung Finance+, gói Z Care+ hotline chăm sóc riêng…

Nhìn chung, giá công bố của các nhà bán lẻ với các sản phẩm mới của Samsung gần như thống nhất, chỉ khác nhau những ưu đãi riêng, tùy vào lựa chọn và nhu cầu các gói hỗ trợ của người dùng.

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