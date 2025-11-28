Ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng Alicia Keys, nghệ sĩ từng 17 lần đoạt giải Grammy sẽ mang đến màn trình diễn đặc biệt tối 5-12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy sẽ biểu diễn tại Việt Nam

Sự góp mặt của giọng ca nổi tiếng thế giới trong lễ trao giải VinFuture 2025 hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc, hài hòa giữa nghệ thuật và tinh thần khoa học đổi mới.

Alicia Keys được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất hai thập niên qua, với giọng hát nội lực, phong cách sáng tạo và loạt ca khúc kinh điển như Fallin, If I Ain’t Got You, Girl on Fire hay Superwoman.

Alicia Keys không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn ghi dấu ấn ở các lĩnh vực sáng tạo khác: tác giả sách bán chạy của New York Times, nhà sản xuất truyền hình, điện ảnh và nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận She Is The Music nhằm thúc đẩy môi trường bình đẳng cho phụ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2025, cô được trao Dr. Dre Global Impact Award tại Grammy, giải thưởng ghi nhận những cá nhân định hình văn hóa thông qua âm nhạc.

Trong lĩnh vực sân khấu, vở nhạc kịch Hell’s Kitchen, dự án cô ấp ủ suốt 13 năm đã ra mắt tại Broadway năm 2024, nhận 13 đề cử Tony Awards, giành 2 giải và chiến thắng Grammy 2025 cho Album Nhạc kịch xuất sắc nhất, trước khi chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Bắc Mỹ vào cuối năm 2025.

Đại diện VinFuture cho biết màn trình diễn của Alicia Keys tại lễ trao giải sẽ là lời tri ân gửi tới cộng đồng khoa học toàn cầu, những người đang miệt mài tạo ra tri thức và đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Tinh thần vượt qua thử thách và liên tục làm mới mình trong sự nghiệp của Alicia Keys phù hợp hoàn hảo với thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của VinFuture 2025,” đại diện nhấn mạnh.

Lễ trao giải năm nay sẽ vinh danh các công trình khoa học đột phá, được chọn từ 1.705 đề cử. Giải thưởng VinFuture gồm 4 hạng mục, trong đó Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD nằm trong nhóm giải thưởng khoa học giá trị nhất thế giới.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

