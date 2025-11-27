Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025

Người đẹp Colombia - Catalina Duque (26 tuổi) vừa được trao vương miện Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025. Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến từ Việt Nam không lọt top 20.

Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy trao vương miện cho tân Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: Missosology

Ngày 27-11, Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, với sự tham gia của 80 thí sinh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chung kết năm nay có nhiều sự thay đổi. Ban giám khảo chọn top 20, top 10 và top 5 thay vì top 8 như các năm trước.

Các thí sinh trong phần thi đồng diễn. Ảnh: BTC

Các thí sinh trong phần thi trình diễn bikini. Ảnh: BTC

Các thí sinh trong trang phục dạ hội. Ảnh: BTC

Chung cuộc, người đẹp Catalina Duque được hội đồng giám khảo chọn trao danh hiệu cao nhất. Cô cũng là người đẹp mang về vương miện Hoa hậu Quốc tế lần thứ tư cho Colombia.

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp từ Zimbabwe, Bolivia, Indonesia và Philippines.

Top 5. Ảnh: Beauty Pageant

Hoa hậu Thanh Thủy và tân Hoa hậu Catalina Duque. Ảnh: Beauty Pageant

Hoa hậu Catalina Duque, 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,80m cùng gương mặt khả ái, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tự tin. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT, Medellín.

Trước khi công bố kết quả, top 5 trả lời chung câu hỏi ứng xử mô tả sự trải nghiệm tại cuộc thi với những người yêu mến họ. Người đẹp Colombia cho biết gia đình cô đang có mặt ở Nhật Bản hôm nay và cô sẽ nói trực tiếp với họ.

“Trước đây, tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây. Và, tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời", Catalina Duque nói đầy cảm xúc.

Nhan sắc ngọt ngào của Catalina Duque

Ban tổ chức cũng công bố các danh hiệu, giải phụ gồm: Hoa hậu Quốc tế châu Âu là người đẹp Anh, Hoa hậu Quốc tế châu Phi là người đẹp Zimbabwe, Hoa hậu Quốc tế châu Mỹ là người đẹp Turks and Caicos Islands, Hoa hậu Quốc tế châu Á và Thái Bình Dương là người đẹp Macau (Trung Quốc), Người đẹp được bầu chọn nhiều nhất thuộc về người đẹp Myanmar, Giải Thanh lịch thuộc về người đẹp Cộng hòa Czech, Giải Người đẹp Thể thao thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica.

Người đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Nguyễn Ngọc Kiều Duy, sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học FPT Cần Thơ. Kiều Duy cao 1,69m, số đo 88-63-90 cm. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Người đẹp Tây Đô 2023.

Tại Hoa hậu Quốc tế 2025, Kiều Duy không lọt vào top 20. Mặc dù vậy, cô vẫn được khán giả trong nước chú ý bởi khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, ứng xử thân thiện, phong cách thời trang thanh lịch...

Hoa hậu Kiều Duy đạt top 2 phần thi Trang phục dân tộc

Hoa hậu Quốc tế ra đời năm 1960, là 1 trong 3 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2024, người đẹp Việt Nam là Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang hoa hậu, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng cuộc thi này. Một năm qua, hoa hậu Thanh Thủy tham gia nhiều hoạt động quốc tế ý nghĩa tại nhiều nước như Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ, Guatemala, Campuchia... Hoa hậu Thanh Thủy phát biểu. Ảnh: Beauty Pageant Trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025, Thanh Thủy xúc động chia sẻ hành trình 1 năm đăng quang bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Nhật. Cô đặc biệt nhấn mạnh luôn tự hào là người Việt Nam, đề cao màu cờ sắc áo khi đến bất kỳ nơi đâu. “Trở thành Hoa hậu Quốc tế giúp Thanh Thủy có cơ hội đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, thực hiện những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, trong đó có việc mang dự án phát triển nước sạch đến châu Phi. Một năm vừa qua không dài cũng không ngắn nhưng đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm. Tôi sẽ luôn hành động, làm việc để truyền cảm hứng cho mọi người, khiến những người phụ nữ luôn tin tưởng vào bản thân”, Thanh Thủy bày tỏ.

