“Truy tìm long diên hương” vượt 155 tỷ đồng, tạo hiệu ứng văn hóa – du lịch mạnh mẽ

Tính đến hết ngày 26-11, bộ phim Truy tìm long diên hương của đạo diễn Dương Minh Chiến chính thức vượt mốc 155 tỷ đồng doanh thu, theo thống kê từ chuyên trang Box Office Vietnam. Sau hơn 2 tuần ra mắt, phim vẫn giữ vững vị trí top 1 phòng vé toàn quốc, bất chấp sự cạnh tranh từ nhiều tác phẩm Việt và ngoại nhập.

Tổng doanh thu Truy tìm long diên hương tính đến chiều 27-11. Nguồn: Box Office Vietnam

Không chỉ ghi dấu bằng tốc độ tăng trưởng ấn tượng, bộ phim còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về văn hóa và du lịch.

Truy tìm long diên hương lấy bối cảnh làng chài An Hải – nơi sinh kế, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng gắn chặt với biển cả. Câu chuyện bắt đầu từ biến cố mất cắp khối long diên hương – vật linh thiêng tượng trưng cho sự che chở của Ngư Ông trong tín ngưỡng dân gian.

Long diên hương – chất sáp quý hiếm do cá nhà táng tiết ra – từ lâu đã xuất hiện trong nhiều giai thoại Á Đông, được xem là báu vật may mắn, linh thiêng. Việc đưa chất liệu văn hóa dân gian vào vai trò trung tâm giúp bộ phim vừa mới mẻ, vừa gần gũi với khán giả Việt.

Bối cảnh làng chài trong phim cũng trở thành địa điểm check-in mới của khán giả. Ảnh: ĐPCC

Phần lớn thời lượng phim diễn ra trong không gian văn hóa đặc trưng như đình làng, lăng thờ Ngư Ông, chợ cá, ghe thuyền…, góp phần tạo nên nhịp thở tự nhiên, sống động cho từng khung hình. Không chỉ là bối cảnh, yếu tố văn hóa được xử lý khéo léo, trở thành một phần cốt lõi của câu chuyện.

Đoàn phim được khán giả chào đón nồng nhiệt sau mỗi suất chiếu. Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, sau khi phim công chiếu, lăng Ông Nam Hải (Bình Thuận) – địa điểm quay chính – trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh, tạo nên hiệu ứng “cheap moment” gắn với phim. Từ một không gian văn hóa địa phương, lăng Ông đang dần trở thành điểm đến du lịch mới, cho thấy sức lan tỏa của điện ảnh đối với đời sống.

Nhạc sĩ Cao Bá Hưng - người góp phần vào thành công ca khúc Lý kéo chài trong phim. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh câu chuyện và hình ảnh, âm nhạc cũng là một điểm sáng. Bài dân ca Lý kéo chài được đưa vào phim một cách tinh tế, đúng thời điểm, góp phần nâng cao cảm xúc và tạo dấu ấn nghệ thuật riêng.

Nhạc sĩ Cao Bá Hưng – người thể hiện ca khúc – chia sẻ: Anh chỉ đơn giản là giữ tinh thần nguyên bản của bài lý và để cảm xúc dẫn dắt. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại chính là điều làm nên sức hút của bộ phim.

Cao Bá Hưng vừa đàn vừa hát ca khúc Lý kéo chài trong các buổi cinetour. Clip: ĐPCC

Với cách kể chuyện đậm bản sắc, kết hợp yếu tố hành động, hài hước và tâm linh một cách hài hòa, Truy tìm long diên hương đang được xem là hiện tượng phòng vé nội địa cuối năm 2025. Phim hiện vẫn đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY