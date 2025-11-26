MC Hải Triều ra mắt ấn phẩm "Có một người đi cùng ta năm tháng"

Chiều 26-11, tại TPHCM, MC Hải Triều giới thiệu ấn phẩm Có một người đi cùng ta năm tháng (Thái Hà Books và NXB Công thương). Đây là tác phẩm mới nhất của anh sau Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024).

Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt giải Quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài ra, Hải Triều còn là Thạc sĩ Văn học Việt Nam và được mời thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó, Hải Triều cũng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, qua một số bộ phim như: Anh yêu em được bao lâu?, Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng.

MC Hải Triều chia sẻ tại chương trình

Có một người đi cùng ta năm tháng là tản văn gồm 18 bài viết, được tác giả lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của cuộc đời mình. Không gian miền Tây hiện lên gần gũi, thân thương qua những bài viết về chủ đề gia đình, quê hương như Cánh đồng nuôi tôi lớn, Lũ về, Chiếc đèn ông sao, Ký ức về ông, Ước mơ của ngoại…

"Có một người đi cùng ta năm tháng" là cuốn sách thứ 3 của MC Hải Triều, tái hiện ký ức tuổi thơ nơi miền Tây thân thương

Một chủ đề nổi bật khác trong tác phẩm Có một người đi cùng ta năm tháng chính là những câu chuyện xoay quanh những cột mốc, thử thách, các mối quan hệ, giúp tác giả nhận ra giá trị của cuộc sống. Điểm chung là sự nếm trải mất mát, thất bại, tổn thương nhưng không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong tâm hồn. Một số câu chuyện khiến anh day dứt, hối tiếc khi đối diện thực tại và quá khứ sai lầm của mình như Nghiện game, Dòng lưu bút.

Hải Triều cho hay đã mất hơn một năm để hoàn thành bản thảo nhưng rồi lại bỏ, sau đó viết lại nhiều lần. Trên mỗi trang sách, Nguyễn Hải Triều muốn gửi gắm thông điệp tích cực, lạc quan, đặt niềm tin vào bản thân. “Chúng ta đã đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Dù biết phía trước vẫn còn thử thách, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người cần yêu thương chính mình, chắp cánh cho đứa trẻ bên trong những điều tốt đẹp”, anh chia sẻ.

QUỲNH YÊN