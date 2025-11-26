Dấu ấn Viện phim Việt Nam tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, Viện phim Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện qua hai hoạt động nổi bật: triển lãm chuyên đề và hội thảo khoa học chuyên sâu, khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản điện ảnh dân tộc.

Đông đảo khách tham quan đến với Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Triển lãm đậm chất điện ảnh về Thành phố mang tên Bác

Triển lãm chuyên đề “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” do Viện phim Việt Nam tổ chức, đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim.

Hơn 200 hình ảnh được sưu tầm công phu về các bối cảnh phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TPHCM.

Triển lãm trình bày theo ba nội dung: Thời kỳ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945 - 1975); Thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985); Thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025).

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” do Viện phim Việt Nam tổ chức. Ảnh: HẢI QUỲNH

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện phim Việt Nam, cho biết tất cả hình ảnh trưng bày tại triển lãm được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh đang được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam; các tư liệu, tác phẩm điện ảnh sưu tầm từ Sở VH-TT, Sở Du lịch, Đài Truyền hình, Hội Điện ảnh TPHCM; ngoài ra còn có một số bức ảnh là từ các các nghệ sĩ, cá nhân, cơ quan...

Suốt 5 ngày diễn ra Liên hoan phim, hàng ngàn người đã đến với triển lãm, say mê thưởng thức, chiêm ngưỡng những mảnh ghép nhiều màu sắc về thiên nhiên, con người, danh lam thắng cảnh, di sản, bản sắc văn hóa của TPHCM - một Thành phố luôn hướng tới tương lai nhưng không bao giờ quên bảo tồn những giá trị độc đáo của riêng mình. Từ đó, triển lãm đã tác động rất mạnh mẽ đến trái tim người xem, góp phần lan tỏa, quảng bá văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch của Thành phố mang tên Bác đến với đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: HẢI QUỲNH

Những bức ảnh được lấy từ nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như: Trận Mộc Hóa, Chiến dịch Trà Vinh, Sài Gòn vui chiến thắng, Tháng năm những gương mặt, Ngày hội non sông, Sài Gòn những ngày đầu Giải phóng, Góc nhớ Sài Gòn, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ...; các phim truyện: Mối tình đầu, Nổi gió, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tội lỗi cuối cùng, Xa và gần, Vị đắng tình yêu, Sài Gòn anh yêu em, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Nắng, Em và Trịnh, Hai Muối, Mai...

Mỗi bức ảnh dù lấy từ các thước phim nhưng đã dựng lại khá chân thực những giai đoạn, thời kỳ lịch sử của TPHCM.

Có một điểm đặc biệt ở triển lãm là bên cạnh hình thức trưng bày quen thuộc với các tấm ảnh trên trên pano, khán giả yêu điện ảnh còn được trải nghiệm các nội dung thông qua công nghệ mới như thực tế ảo MR, công nghệ photobooth 360 (thưởng thức hình ảnh ảo trên bàn xoay tạo cảm giác chân thật).

Có thể nói, với triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh”, Viện phim Việt Nam đã góp một điểm son vào thành công chung của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - năm 2025.

Các đại biểu thử nghiệm phương tiện thực tế ảo tăng cường tại triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hội thảo khoa học chuyên sâu về tư liệu hình ảnh động

Không chỉ tổ chức triển lãm, một hoạt động rất ý nghĩa khác của Viện phim Việt Nam là việc tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay”. Hội thảo đã thu hút các chuyên gia điện ảnh của nhiều thế hệ, các nhà quản lý, văn nghệ sĩ… tham gia.

Phát biểu khai mạc mang tính đề dẫn của Viện trưởng Viện phim Việt Nam Lê Thị Hà, tham luận xoáy sâu vào thực tế điện ảnh Việt Nam của TS Ngô Đặng Trà My và những đánh giá đầy kinh nghiệm của TS Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam… nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các đại biểu.

TS Ngô Đặng Trà My cho rằng, tư liệu hình ảnh động là một phần quan trọng của tư liệu nghe nhìn, là di sản văn hóa, là minh chứng và nền tảng của lịch sử cũng như quá trình phát triển văn minh của quốc gia. Tư liệu hình ảnh động cũng góp phần quan trọng trong phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, báo chí; là chất liệu quan trọng cho sáng tạo nghệ thuật, truyền thông, phục dựng văn hóa và xây dựng bản sắc dân tộc.

“Với những giá trị đó, tư liệu hình ảnh động rất cần phát huy trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh như hiện nay”, TS Ngô Đặng Trà My nhấn mạnh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phát biểu tại hội thảo. ﻿ Ảnh: HẢI QUỲNH

Cũng góp ý về vấn đề này, TS Ngô Phương Lan cho rằng: “Ở nhiều quốc gia, họ rất khuyến khích làm lại các bộ phim kinh điển, có thể là dạng chuyển thể hay phần tiếp nối. Chúng ta cũng nên xem xét để thực hiện điều này. Bên cạnh đó, sau thành công của Mưa đỏ, chúng ta cũng nên nhân cơ hội để phát triển, đẩy mạnh dòng phim lịch sử cách mạng, mở rộng cả mảng đề tài hậu chiến, đổi mới… Ngoài ra, nền điện ảnh của chúng ta cũng cần quan tâm thực hiện các dòng phim ứng dụng công nghệ mới như phim tương tác thực tế ảo… Di sản điện ảnh là đất vàng, thậm chí là đất kim cương đang chờ chúng ta khai thác”.

Ra mắt sách "Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh"

Tại hội thảo, các đại biểu cũng giới thiệu và trao tay tập sách “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”, do Viện phim Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và NXB Văn học phối hợp thực hiện.

Sách được biên soạn bằng ba ngôn ngữ (Việt - Anh - Pháp), tập hợp các bài viết của những cây bút, đạo diễn, nhà nghiên cứu điện ảnh tên tuổi như: Đặng Thái Huyền, Phạm Xuân Thạch, Tô Hoàng, Trịnh Thanh Nhã, Châu La Việt, Đoàn Tuấn, Đào Duy Phúc, Lê Hoàng, Đinh Thiên Phúc…

Cho đến nay, đây là tập sách lý luận điện ảnh phong phú, đa dạng về nội dung và có hình thức đẹp, đáp ứng nhu cầu mới của nền điện ảnh nước nhà.

TRIỆU PHONG