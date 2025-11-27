Hơn 3.000 vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X

TP Hải Phòng sẽ tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ X năm 2025 - 2026 để tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X; đồng thời là dịp đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao sau khi hợp nhất 2 địa phương.

Sáng 27-11, Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng thông tin, lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28-11 tại sân vận động Lạch Tray, được truyền hình trực tiếp trên kênh THP và các nền tảng của báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Buổi tổng duyệt Đại hội thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X

Lễ khai mạc sẽ có tổng lực lượng tham gia là 7.871 người, trong đó có 3.182 vận động viên của các xã, phường, đặc khu, các ngành, đơn vị, đại diện khối vận động viên và trọng tài thành phố, thể hiện khí thế, tinh thần đoàn kết và sức mạnh phong trào thể dục thể thao của thành phố.

Tại Đại hội thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X, các đoàn vận động viên của 114 phường, xã, đặc khu và 2 ngành (công an, quân đội) sẽ tranh tài 18 môn thi đấu chính thức trong chương trình của đại hội gồm: Bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, việt dã, điền kinh trong sân, bơi trong bể, thể dục Aerobic, thể dục thể hình, Pencak Silat, Karate, võ cổ truyền, Taekwondo, vật tự do, đá cầu, kéo co và 7 môn thi đấu chào mừng (đua thuyền truyền thống, Marathon, bóng chuyền hơi, thể thao người khuyết tật, quần vợt, golf, dân vũ thể thao).

Tổng duyệt nghi thức đốt đuốc trong lễ khai mạc

Đại hội thể dục thể thao TP Hải Phòng là ngày hội thể thao của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và toàn thể các tầng lớp nhân dân trong thành phố, được tổ chức 4 năm một lần, lần thứ I vào năm 1984-1985 và đến nay là lần thứ X vào năm 2025-2026.

Qua mỗi kỳ đại hội, phong trào thể thao cho mọi người của thành phố đã ngày một phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi động, thiết thực và bổ ích.

ĐỖ TRUNG