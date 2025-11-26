Đánh thức giác quan cùng "Sound Healing Private Concert: 6 Senses"

Tiếp nối " Sound Healing Concert" tháng 9-2025, ngày 29-11 tới đây tại TPHCM, " Sound Healing Private Concert: 6 Senses" tiếp tục mang đến trải nghiệm âm nhạc đặc biệt dành cho khán giả.

Mô hình hòa nhạc sound healing trở thành trào lưu mới

Sau thành công của Sound Healing Concert tháng 9-2025, nơi hàng ngàn khán giả được chạm đến sự bình an sâu sắc qua âm thanh liệu pháp, mô hình hòa nhạc sound healing đã trở thành một trào lưu mới trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Với Sound Healing Private Concert: 6 Senses, trải nghiệm cá nhân sâu sắc được đưa đi xa hơn khi ban tổ chức chỉ giới hạn 182 khách tham dự. Điều này giữ không gian tĩnh, đảm bảo mỗi người có khoảng không của riêng mình, tạo điều kiện để cơ thể và cảm xúc đi vào tầng trải nghiệm sâu nhất.

Điểm nhấn của chương trình âm nhạc sắp tới là toàn bộ phần trải nghiệm của chương trình sẽ diễn ra trên ghế nằm. Đây là lựa chọn dựa trên nguyên lý của âm thanh liệu pháp: cơ thể chỉ thực sự hấp thụ được rung động khi nó được thả lỏng hoàn toàn.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế gồm Master Santa Ratna Shakya - bậc thầy Chuông xoay, Alberto Parmigiani - nghệ sĩ Handpan & Gong (Italia), nghệ sĩ Salil Subedi và các nghệ sĩ Việt Nam, như: NSƯT Đinh Linh, Cao Hồ Nga, Khánh Tường, Nguyễn Hồ Thảo Linh, Nguyễn Hoàng Phương Linh. Cao Bá Hưng là giám đốc âm nhạc của chương trình.

Các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ tham gia "Sound Healing Private Concert: 6 Senses"

TIỂU TÂN