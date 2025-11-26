Những khám phá bất ngờ cho trẻ từ "Thế giới nhỏ động đậy"

Thị trường sách thiếu nhi trong nước đang chứng kiến những tiến bộ vượt bậc, nhất là với dòng sách tương tác. Thế giới nhỏ động đậy (NXB Hà Nội) là một bộ sách như vậy.

Bộ sách Thế giới nhỏ động đậy được Đinh Tị Books mua bản quyền từ Campbell Books - một đơn vị xuất bản danh tiếng của Pháp, và phát hành tại Việt Nam với bốn cuốn tương ứng bốn chủ đề: Thỏ, Vịt, Bươm Bướm và Ong Mật.

Bộ sách gồm 4 cuốn, tương ứng với 4 chủ đề về các loài vật nhỏ bé, gần gũi với các em nhỏ

Đây là một bộ sách tương tác nói về các loài động vật tuy nhỏ bé nhưng lại có tác động quan trọng đối với môi trường. Qua từng câu chuyện mà chính Ong Mật, Bươm Bướm, Vịt, Thỏ tự kể về tập tính, cách kiếm mồi và những lợi ích mang lại cho môi trường, giúp các bạn nhỏ bước đầu học được các kiến thức hữu ích. Đồng thời bộ sách khuyến khích trẻ yêu thiên nhiên và thích khám phá các hoạt động ngoài trời hơn.

Vượt qua giới hạn của việc đọc kể thông thường, những cuốn sách trong Thế giới nhỏ động đậy kể những câu chuyện bằng hình thức tương tác độc đáo. Đó là dùng ngón tay để xoay các miếng chuyển động và khám phá cách các loài động vật sinh hoạt như: Thỏ giậm chân, Ong xây tổ làm mật, Vịt bơi lội… Đây cũng là hình thức tương tác độc đáo hơn hẳn các cuốn sách tương tác hiện có tại Việt Nam, giúp các độc giả nhí vừa đọc sách phát triển tư duy, vừa giúp trẻ phát triển vận động tay linh hoạt.

Hình ảnh thiên nhiên hiện lên đầy sinh động khi có thể xoay ở nhiều góc độ khác nhau

Ngoài ra, bộ sách còn có nhiều đặc điểm về thiết kế và gia công cực kỳ am hiểu trẻ em nhỏ, nhất là các em trong độ 3-9 tuổi, qua đó giúp các em có trải nghiệm đọc sách tốt nhất và nhận được nhiều lợi ích từ sách nhất. Các chi tiết tương tác trong sách được gia công mượt mà giúp trẻ nhỏ tuổi cũng dễ dàng xoay và òa lên thích thú khi khám phá ra những bí mật ẩn giấu phía dưới. Việc xoay mượt tay cũng giúp các em thích thú và tập trung đọc sách được lâu hơn, rèn luyện vận động tinh của ngón tay tốt hơn.

Minh họa sống động là ưu điểm quan trọng giúp trẻ phát triển thị giác, kích hoạt trí tưởng tượng - đặc điểm phát triển quan trọng của trẻ 3-9 tuổi. Bộ sách này đã làm rất tốt điều này với các gam màu tươi sáng, hài hòa, mang cảm giác thiên nhiên rất gần gũi. Ngoài ra, khổ sách vừa tay, trang sách dày 3mm, bo tròn tất cả các góc cạnh giúp trẻ dễ dàng lật mở sách và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, cũng như giữ độ bền sản phẩm lâu hơn.

Thế giới nhỏ động đậy không chỉ là những cuốn sách hay để đọc, để hiểu mà đó còn là giáo cụ hữu ích giúp kết nối trẻ với thiên nhiên, khuyến khích các em nhỏ hòa mình vào các hoạt động ngoài trời và khám phá tự nhiên nhiều hơn. Đồng thời, qua những câu chuyện của bốn loài vật Thỏ, Vịt, Ong Mật và Bươm Bướm, các em nhỏ sẽ có thêm kiến thức hữu ích và biết trân trọng những loài vật nhỏ nhưng vô cùng quan trọng với môi trường sống chung.

QUỲNH YÊN