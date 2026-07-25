Sức sống cơ sở

Sân khấu hóa nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật

SGGPO

Ngày 25-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. 

Tham dự ngày hội có Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

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Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: HỮU TÂM

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa.

Thông qua các tiểu phẩm gần gũi, sinh động, Công an phường Hòa Hưng đã truyền tải những tình huống thực tế về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tác hại của ma túy; đồng thời, tuyên truyền công tác tái hòa nhập cộng đồng, thu hút đông đảo người dân theo dõi và tương tác.

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Khu vực tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: HỮU TÂM

Ngày hội còn triển khai nhiều hoạt động như vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Dịp này, 31 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được biểu dương, khen thưởng. Nhiều hộ dân và cá nhân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cũng được trao tặng các phần quà nhằm động viên, khích lệ tinh thần.

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Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham quan các khu vực trưng bày. Ảnh: HỮU TÂM

Theo Công an TPHCM, việc đổi mới hình thức tuyên truyền, trong đó có sân khấu hóa các nội dung phòng chống tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Phường Hòa Hưng Ban Chỉ Đạo 138 Đại Tá Trần Hồng Minh Ngày hội toàn dân

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