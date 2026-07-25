Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cho hội viên nông dân TPHCM năm 2026

Ngày 25-7, tại hội trường UBND phường Long Nguyên, Hội Nông dân TPHCM phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM và Bệnh viện Mắt miền Đông tổ chức chương trình khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh mắt cho hội viên nông dân.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng dành cho hội viên nông dân trên địa bàn thành phố trong năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Trương Thành Quang, cho biết việc chăm lo sức khỏe cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội viên nông dân phường Long Nguyên (TPHCM) được khám sức khỏe. Ảnh: Hội Nông dân TPHCM

Dịp này, Hội Nông dân TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM và Bệnh viện Mắt miền Đông nhằm phối hợp khám sức khỏe tổng quát, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, khám chuyên sâu các bệnh về mắt và hỗ trợ điều trị cho hội viên nông dân. Chương trình trước mắt được triển khai tại các xã, phường Long Nguyên, Củ Chi, Kim Long và Châu Đức, sau đó nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ khởi động, hơn 300 hội viên nông dân được khám tổng quát, khám chuyên khoa mắt, đo thị lực, đo nhãn áp, soi đáy mắt, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn điều trị. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ phẫu thuật các bệnh về mắt.

Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân TPHCM với Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM và Bệnh viện Mắt miền Đông. Ảnh: Hội Nông dân TPHCM

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM cũng đến thăm, tặng quà 6 gia đình hội viên nông dân là thương binh, bệnh binh tại phường Long Nguyên, xã Bàu Bàng và xã Dầu Tiếng, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

ĐỨC TRUNG