Thúc đẩy số hóa nghề cá, hỗ trợ ngư dân cài đặt nhật ký điện tử

Sáng 25-7, tại cảng cá Lộc An (xã Phước Hải), khoảng 100 ngư dân là các chủ tàu và tài công tham gia buổi tập huấn về hướng dẫn cài đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử.

Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình số hóa nghề cá, hướng tới việc minh bạch nguồn gốc hải sản và nỗ lực tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC).

Ngư dân thực hiện các thao tác cài đặt phần mềm nhật ký khai thác điện tử. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi tập huấn, các ngư dân sở hữu tàu từ 12m đến dưới 24m đã được Công ty Hiệp lực Phát triển Việt hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm, nhập dữ liệu về nhiên liệu, nước đá, sản lượng từng mẻ lưới và cách nộp nhật ký trực tuyến về hệ thống quản lý.

Nhiều ngư dân ban đầu còn e ngại công nghệ, nhưng sau khi được hướng dẫn trực tiếp đều nhận thấy thao tác đơn giản. Ông Trần Hoàng Linh, một tài công, cho biết trước đây nghĩ việc sử dụng công nghệ sẽ khó, nhưng sau khi được hướng dẫn thì thấy rất dễ. Thay vì ghi chép thủ công trên giấy dễ ướt, rách, nay ngư dân chỉ cần thao tác trên điện thoại thông minh.

Chủ tàu Nguyễn Tấn Thành cũng bày tỏ sự phấn khởi khi thấy phần mềm giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt gánh nặng sổ sách.

Ngư dân được nhân viên của Công ty Hiệp lực Phát triển Việt hướng dẫn tận tình. Ảnh: THÀNH HUY

Theo ông Trương Tấn Hướng, phụ trách cơ sở của Ban quản lý cảng cá, việc áp dụng nhật ký điện tử giúp giảm tới 70% khối lượng công việc kiểm tra cho cán bộ cảng. Nếu trước đây việc đối chiếu nhật ký giấy mất từ 15-20 phút mỗi tàu, thì nay chỉ còn khoảng 5 phút. Điều này giúp tàu cá làm thủ tục cập cảng, rời cảng nhanh hơn để kịp đưa hải sản đi tiêu thụ.

Về mặt kỹ thuật, ông Trần Thái Sơn, Giám đốc Công ty Hiệp lực Phát triển Việt, cho biết phần mềm được thiết kế để khắc phục nhược điểm mất sóng trên biển. Thiết bị đi kèm hoạt động như một "hộp đen" lưu trữ lịch sử hành trình và dữ liệu GPS chuẩn xác, giúp dữ liệu được đồng bộ ngay khi tàu về gần bờ, đảm bảo tính trung thực và không thể sửa xóa tùy tiện.

Lãnh đạo Sở NN-MT TPHCM (đứng) giám sát việc tập huấn cho ngư dân. Ảnh: THÀNH HUY

Trao đổi tại buổi tập huấn, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cho biết việc số hóa nghề cá là yêu cầu cấp thiết để quản lý dữ liệu chính xác và kịp thời. Hiện nay toàn thành phố có khoảng 2.000 tàu cá (loại từ 12 mét trở lên) thuộc diện phải cài đặt nhật ký khai thác điện tử.

Đến nay, tỷ lệ cài đặt đã đạt khoảng 20% số tàu. Cơ quan quản lý đang phối hợp với các đơn vị cung cấp hỗ trợ miễn phí cho ngư dân, phấn đấu hoàn thành cài đặt cho toàn bộ tàu thuộc diện quy định trong năm nay. Mục tiêu là vận hành đồng bộ hệ thống từ ngày 1-5-2027, góp phần minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc hải sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

THÀNH HUY