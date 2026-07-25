Cà phê với ngư dân, vận động khai thác hải sản đúng quy định

Sáng 25-7, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức chương trình “Cà phê sáng”, gặp gỡ chủ tàu cá để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng quy định về khai thác hải sản và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ngư dân phát biểu tại buổi cà phê sáng. Ảnh: THÀNH HUY

Xã Long Hải hiện có hơn 80 tàu cá dưới 15m được cấp phép khai thác nghề lưới rê, lưới vây và nghề câu. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều phương tiện hoạt động nghề giã cào, không đúng với giấy phép được cấp nên không đủ điều kiện xuất bến.

Đại diện các chủ tàu thừa nhận, việc khai thác sai ngành nghề là vi phạm pháp luật; cho biết phần lớn ngư dân chỉ quen nghề giã cào. Việc chuyển đổi sang nghề khác gặp nhiều khó khăn, do chi phí cải hoán tàu, đầu tư ngư lưới cụ lớn, trong khi đời sống ngư dân còn khó khăn.

Các chủ tàu kiến nghị chính quyền xem xét, có chính sách hỗ trợ để chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế.

Lãnh đạo xã Long Hải phát biểu tại buổi cà phê sáng cùng ngư dân. Ảnh: THÀNH HUY

Trao đổi với ngư dân, đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM khẳng định, nghề giã cào là hình thức khai thác tận diệt, ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển. Mọi trường hợp khai thác không đúng ngành nghề trong giấy phép đều vi phạm quy định, bị xử lý.

Lãnh đạo UBND xã Long Hải cho biết, địa phương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ ngư dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, để mua sắm ngư lưới cụ, chuyển đổi nghề khai thác phù hợp.

Đồng thời, đề nghị lực lượng biên phòng kiên quyết không cho phương tiện hoạt động sai ngành nghề xuất bến; Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường hướng dẫn, cấp giấy phép đúng ngành nghề; các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ ngư dân tiếp cận vốn vay, từng bước chuyển đổi nghề bền vững.

THÀNH HUY