Ấn Độ: Cháy khách sạn, ít nhất 21 người thiệt mạng

Ngày 3-6, ít nhất 21 người thiệt mạng, nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khách sạn ở quận Malviya Nagar, phía Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ANI

Theo hãng tin PTI và giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng phía trên. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói dày đặc bao trùm tòa nhà khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa. Nhiều người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, giúp sơ tán những người mắc kẹt và đưa người bị thương tới nơi an toàn.

Trong số những nạn nhân thiệt mạng có hơn 15 người là người nước ngoài. Hơn 40 người đã được giải cứu khỏi hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn 200.000 rupee (hơn 2.000 USD) và 50.000 rupee (hơn 520 USD) cho mỗi người bị thương.

Hỏa hoạn xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ. Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây được cho là có liên quan việc không tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tin liên quan Ấn Độ: Cháy xe buýt, ít nhất 20 người thiệt mạng

MINH CHÂU