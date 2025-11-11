Ấn Độ: Nổ ở thủ đô New Delhi, ít nhất 40 người thương vong

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra tối 10-11 (giờ địa phương) gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: HINDUSTAN TIMES/GETTY IMAGES

Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, Thủ tướng Ấn Độ cho biết đã trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để nắm tình hình và chỉ đạo ứng phó. Chính quyền đang hỗ trợ tích cực những người bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết một chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg phát nổ vào khoảng 19 giờ (giờ địa phương).

Theo CNN, tính tới nay, vụ nổ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana. Lực lượng An ninh biên giới (BSF) Ấn Độ cũng đã tăng cường cảnh giác trên khắp khu vực biên giới với Pakistan, trong khi an ninh được thắt chặt tại biên giới với Nepal và các trạm kiểm soát nhạy cảm khác…

Địa điểm xảy ra vụ nổ (màu đỏ). Ảnh: BBC

Trước đó, Ấn độ cũng đã siết chặt an ninh quanh Hành lang Siliguri trong bối cảnh biến động chính trị tại Bangladesh. New Delhi đã lập 3 đơn vị đồn trú mới gần biên giới Bangladesh, tăng cường lực lượng thiết giáp, trung đoàn BrahMos, máy bay Rafale và triển khai hệ thống phòng không nhiều lớp gồm S-400, MRSAM và Akash. Ấn Độ cũng thành lập các đơn vị UAV tấn công để nâng cao khả năng phản ứng nhanh, nhằm bảo vệ tuyến huyết mạch chiến lược nối với khu vực Đông Bắc.

Bộ trưởng Amit Shah cho biết chính quyền đang điều tra về vụ nổ từ mọi góc độ, bao gồm cả khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

Hiện giới chức Ấn Độ đang xem xét khả năng nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) liên quan tới vụ nổ nói trên, trong bối cảnh chỉ vài ngày trước đó xuất hiện đoạn video quay cảnh Saifullah Saif - chỉ huy LeT ở Pakistan - tuyên bố thủ lĩnh Hafiz Saeed đang lên kế hoạch tấn công Ấn Độ thông qua mạng lưới ở Bangladesh. Nghi vấn càng tăng khi Ấn Độ vừa triệt phá một mạng lưới khủng bố lớn, thu giữ gần 3 tấn chất nổ.

MINH CHÂU