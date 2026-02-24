Xã Long Hải: Giải việt dã “Bước chạy mùa xuân” thu hút hơn 3.000 VĐV tham dự

Sáng 24-2 (mùng 8 Tết) UBND xã Long Hải, TPHCM tổ chức Giải việt dã “Bước chạy mùa xuân” với sự tham dự của hơn 3.000 vận động viên chuyên và không chuyên. Chương trình đã tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Giải việt dã "Bước chạy mùa xuân” của xã Long Hải thu hút sự tham gia đông đảo của người dân.

Bà Huỳnh Thị Phúc - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tham dự lễ khai mạc và trực tiếp chạy cùng các vận động viên. Cùng dự giải có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an, Ban CHQS xã, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh; các trường học và đông đảo người dân của các ấp trên địa bàn.

Các VĐV hào hứng trước vạch xuất phát

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: Hoạt động này không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh trong dịp đầu xuân mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân Long Hải năng động, khỏe mạnh, giàu khát vọng vươn lên, thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lãnh đạo xã Long Hải cùng tham dự giải

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài trên cung đường 2km, xuất phát từ Trường THCS Trần Nguyên Hãn đến công viên ấp Phước Hiệp, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Các VĐV phấn khởi khi về đích

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 26 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao. Giải Nhất cá nhân nam thuộc về vận động viên Đặng Văn Điền (Câu lạc bộ Running Long Hải); giải Nhất cá nhân nữ thuộc về vận động viên Đặng Thị Ngọc Minh (Câu lạc bộ Running Long Hải). Ở nội dung đồng đội, giải Nhất nam thuộc về Câu lạc bộ Running Long Hải; giải Nhất nữ thuộc về Trường THCS Phạm Hồng Thái.

Lãnh đạo xã Long Hải trao giải cho các VĐV đạt giải cao

Giải việt dã “Bước chạy mùa xuân” khép lại trong không khí vui tươi, an toàn, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn.

THÀNH HUY