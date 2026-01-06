Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ đốn hạ cây xanh tại Hồ Nước Ngọt

Liên quan vụ cây xanh bị đốn hạ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Hiện trường cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ

Ngày 6-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Cần Thơ cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu vụ cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị đốn hạ.

Trước đó, người dân khu vực Hồ Nước Ngọt phản ánh nhiều gốc cây xanh tại đây bị đốn hạ, thân cây được chia thành các đoạn và một số đã vận chuyển đi nơi khác. Đặc biệt, gốc cây sau khi đốn được che bằng các búi cỏ, nhánh cây khô, thậm chí dùng sình, đất che lấp lại…

Ngay sau đó, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Sóc Trăng (đơn vị trực tiếp quản lý Khu văn hoá Hồ Nước Ngọt) tiến hành xác minh, kiểm tra. Đơn vị quản lý cũng đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đốn hạ, cắt tỉa và vận chuyển cây xanh ra khỏi khu vực; yêu cầu ông T.T.Đ. (viên chức phụ trách quản lý Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt) làm tường trình.

Các cây xanh sau khi bị đốn hạ được cắt thành từng đoạn và vận chuyển ra ngoài

Kết quả xác minh cho thấy, dù không có chủ trương và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, ông Đ. đã tự ý liên hệ, thỏa thuận với nhóm người bên ngoài vào khu vực Hồ Nước Ngọt đốn hạ cây xanh trong các ngày 5 và ngày 6-12-2025.

Tổng cộng có 42 cây xanh trong khuôn viên khu văn hóa bị đốn hạ, gồm 41 cây xà cừ và 1 cây còng. Sau khi đốn hạ, số cây xanh được cắt khúc và vận chuyển ra khỏi khu vực bằng xe tải (tổng cộng 7 xe, trong đó 3 xe đã được yêu cầu trả cây lại hiện trường).

Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ nhận định, hành vi trên của ông T.T.Đ. có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Cần Thơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra, lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Sóc Trăng đã tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với ông T.T.Đ. và rà soát lại công tác quản lý, bảo vệ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

TUẤN QUANG