Bắt nam thanh niên dùng tiền của đồng nghiệp để đánh bạc trực tuyến

Ngày 15-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1991, trú tại xã Nam Ban Lâm Hà) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, ngày 26-11-2025, ông N.H.H. (làm chung công ty với Hùng) có khoản vay đến hạn đáo hạn ngân hàng nên nhờ Hùng cho mượn tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch.

Sau đó, ông H. tiếp tục mượn tài khoản của Hùng và chuyển vào 2 tỷ đồng để chuyển tiếp sang tài khoản của vợ ông H..

Tuy nhiên, thời điểm trên Hùng đang nợ 5 triệu đồng từ một ứng dụng vay tiền trên mạng xã hội nên đã sử dụng số tiền trên để trả nợ. Chưa dừng lại, Hùng thấy quảng cáo trò chơi “Quyết chiến tiền thưởng” trên mạng xã hội Facebook với nội dung bỏ 100.000 đồng có thể thắng 10 triệu đồng.

Sau khi làm theo hướng dẫn và tạo tài khoản, trong hai ngày 26 và 27-11-2025, Hùng đã nạp nhiều lần số tiền từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng để đánh bạc nhưng đều thua.

Khi chỉ còn khoảng 100 triệu đồng trong tài khoản, Hùng dừng chơi, xóa dữ liệu trên điện thoại và rời khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Mạnh Hùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

