Giám định chất lượng các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường

Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01, ngày 1-10, C01 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại doanh nghiệp trên.

Cùng ngày, C01 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có bị can Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường).

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01 thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Những bị can khác cùng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoài Nam (em rể Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và đầu tư K&B) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Cũng theo lãnh đạo C01, đến ngày 29-10, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan công an, tài liệu điều tra ban đầu xác định, bị can Hoàng Thị Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Hiện nay, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, trong đó có hoạt động giám định chất lượng các sản phẩm trong hệ sinh thái này.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Thị Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG