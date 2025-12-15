Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án Mailisa

Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin một số nội dung về tiến độ điều tra vụ án Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và các bị can.

Theo lãnh đạo C03, hiện cơ quan chức năng xác định bị can Phan Thị Mai và các bị can có liên quan tổng giá trị hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, nhà chức trách đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các bị can.

"Bên cạnh đó, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả", lãnh đạo C03 cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, liên quan vụ án, ngày 21-11, C03 đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với những đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Công - Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Công (Trung Quốc), nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Công (Trung Quốc) nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

ĐỖ TRUNG