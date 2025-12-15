Pháp luật

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án Mailisa

SGGPO

Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin một số nội dung về tiến độ điều tra vụ án Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và các bị can.

Theo lãnh đạo C03, hiện cơ quan chức năng xác định bị can Phan Thị Mai và các bị can có liên quan tổng giá trị hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, nhà chức trách đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các bị can.

"Bên cạnh đó, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả", lãnh đạo C03 cho hay.

z7329676399360_aeb12175dfe386046cdd615668a10bd8.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, liên quan vụ án, ngày 21-11, C03 đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với những đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Công - Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Công (Trung Quốc), nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Công (Trung Quốc) nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Bộ công an thông tin vụ án Mailisa Mở rộng điều tra vụ án Mailisa buôn lậu lớn hàng mỹ phẩm Mailisa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn