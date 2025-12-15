Rà soát dự án "Nuôi em" trên cả nước

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 15-12, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin, qua dư luận, C02 đã chỉ đạo công an trên cả nước rà soát và xác minh dự án "Nuôi em".

Sau khi dư luận quan tâm về dự án "Nuôi em", C02 đã chủ động chỉ đạo công an trên cả nước rà soát, đang xác minh với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Trong đó tập trung vào 13 tỉnh, thành liên quan dự án này. C02 cũng đang chứng minh có hay không hành vi gian lận trong dự án này.

Thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của dự án “Nuôi em” (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn) do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án cùng tên tại các địa phương.

Đại diện C02 thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dự án bắt đầu với gần 40 em nhỏ tại điểm trường ở tỉnh Điện Biên được hỗ trợ cơm trưa tại trường. Sau 2 năm, số em được nuôi cơm tăng lên 88. Đến năm 2018, ông Hoàng Hoa Trung quyết định thay đổi mô hình theo hình thức quyên góp "một nuôi một". Mỗi nhà hảo tâm sẽ nhận nuôi 1 em nhỏ, với chi phí 150.000 đồng/tháng, trong 9 tháng của năm học. Từ năm học 2020-2021, dự án thu thêm 100.000 đồng tiền cơ sở vật chất. Như vậy, mỗi người sẽ gửi nuôi em 1,45 triệu đồng/năm.

Sự việc ồn ào xảy ra trên mạng xã hội thời gian gần đây, khi hàng loạt tài khoản lên tiếng tố dự án không minh bạch. Trước lùm xùm trên, tối 7-12, ông Hoàng Hoa Trung thông báo tạm dừng dự án, tạm đóng băng tài khoản ngân hàng để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ thống kê lại toàn bộ thu - chi qua các năm và giải đáp thắc mắc của nhà tài trợ.

ĐỖ TRUNG