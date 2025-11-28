An Giang: Bế mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực

Ngày 28-11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Quân chủng Hải quân phối hợp với các Quân khu 4, 5, 7, 9 tổ chức bế mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực năm 2025.

Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực khu vực 4 có sự tham gia của 4 tàu (KG 96021 TS, KG 96022 TS, KG 96024 TS và KG 96026 TS) thuộc Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hành điều khiển tàu trên biển

Hình thức hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực năm 2025 kết hợp giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành thao tác; kiểm tra tại bến và trên biển; kiểm tra việc thao tác toàn tàu đến từng ngành và từng vị trí.

Hội thi tàu tốt bao gồm các nội dung: toàn tàu, ngành cơ điện, ngành vũ khí, ngành khí tài - điện tử. Hội thao huấn luyện tàu gồm các nội dung: chuyên ngành tàu (điều lệnh tàu, chiến thuật tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài - điện tử, cơ điện); nhận thức chính trị; hội thao công tác hậu cần; thi cán bộ tàu giỏi và kỹ năng bơi ếch 100m.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang tham gia nội dung thi cứu hộ, cứu nạn trên biển

Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, Hải đội cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nhưng với tinh thần thi đua quyết tâm lập thành tích, cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực đã chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là về con người, trang bị kỹ thuật.

Trong quá trình tham gia hội thi, hội thao, cán bộ, chiến sĩ các tàu chấp hành nghiêm quy chế, tinh thông nghiệp vụ, vững vàng chuyên môn, bình tĩnh, tự tin thực hiện tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được kết quả cao.

Kết quả, Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang đã xuất sắc đạt 4 giải Nhất (hội thi tàu tốt, các nội dung thi toàn tàu, cơ điện, bơi ếch 100m), 1 giải Ba (hội thao huấn luyện), 2 giải Khuyến khích (kiểm tra công tác kỹ thuật tàu, hội thao huấn luyện).

NAM KHÔI