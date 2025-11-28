Xã hội

Tạm dừng hoạt động kinh doanh khu vực kè biển Mũi Né do sạt lở

SGGPO

Khu vực kinh doanh ẩm thực sầm uất bờ kè đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền buộc tạm đóng cửa. 

Ngày 28-11, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh tại khu vực kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu để đảm bảo an toàn trong bối cảnh sóng lớn tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng.

l3.jpg
Sạt lở bờ kè Mũi Né uy hiếp nhiều hàng quán kinh doanh

Theo UBND phường, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, đoạn kè biển từ số nhà 165 đến 177 bị hư hỏng, sạt lở nặng. Trước đó, phường đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, gia cố tạm thời và ra thông báo khẩn yêu cầu một số cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động từ ngày 27-11.

Hiện nay, tình trạng sạt lở tiếp tục mở rộng với chiều dài khoảng 500m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển.

z7269874737490_60b59dfdfe661f140665f5cb6b6992cc.jpg
Nhiều vị trí sạt lở nguy hiểm

UBND phường Mũi Né yêu cầu các cơ sở trong khu vực nói trên tạm dừng hoạt động từ ngày 28-11-2025 cho đến khi có thông báo mới; yêu cầu các cá nhân, tổ chức có công trình cơi nới trên phần kè biển phải tháo dỡ chậm nhất ngày 30-11-2025 để tránh nguy cơ mất an toàn. UBND phường Mũi Né khuyến cáo người dân và du khách không tiếp cận khu vực nguy hiểm trong thời gian chờ khắc phục hư hỏng kè biển.

NGUYỄN TIẾN

Từ khóa

Lâm Đồng Mũi Né sạt lở hàng quán Nguyễn Đình Chiểu tạm dùng kinh doanh

