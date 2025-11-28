Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thực tập phương án PCCC và ứng phó sự cố hóa chất, tràn dầu

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công buổi thực tập phương án PCCC và CNCH, lồng ghép ứng phó sự cố hoá chất, tràn dầu tại khu vực bồn dầu 200m 3 thuộc Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 2.

Phối hợp liên lực lượng trong tình huống cấp bách

Phương án diễn tập lần này do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) chủ trì xây dựng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành tình huống khẩn cấp, chuẩn hóa quy trình ứng phó với sự cố hóa chất, cháy nổ, đồng thời tăng cường kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho lực lượng tại chỗ.

Kịch bản diễn tập tập trung vào sự cố rò rỉ dầu D.O từ bồn chứa 200m³ do hư hỏng gioăng, khiến dầu tràn ra khu vực xung quanh và bùng cháy khi hệ thống chống tĩnh điện gặp trục trặc. Một nhân viên tham gia ứng phó đã bị nạn và cần được cứu hộ khẩn cấp.

Ông Lê Việt Đức, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phát biểu trước buổi diễn tập

Quy trình xử lý được triển khai chi tiết theo đúng phương án các bước từ cô lập nguồn dầu, cứu người bị nạn bằng bình dưỡng khí, cho đến việc kích hoạt hệ thống chữa cháy Foam tự động.

Tổng cộng 51 nhân sự được huy động, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nội bộ và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Lâm Đồng, nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp.

Sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy, các lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân và rút kinh nghiệm.

Sử dụng chất chữa cháy Foam tạo màn bao phủ bề mặt ngăn cháy dầu DO

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức diễn tập chữa cháy tại cánh đồng pin gần Trạm hợp bộ số 4 – Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2, qua đó mở rộng phạm vi huấn luyện và nâng cao kỹ năng ứng phó trong môi trường đa dạng về công nghệ.

Đội ứng phó sự cố sẵn sàng phương tiện để tiếp cận khu vực bồn dầu

Ông Lê Việt Đức, Phó Giám đốc Công ty, nhấn mạnh: "Công tác PCCC là tuyến phòng thủ quan trọng bảo vệ sự an toàn, ổn định của toàn bộ hoạt động sản xuất. Chúng tôi luôn kiên trì đầu tư thiết bị hiện đại, đồng thời tăng cường đào tạo để mỗi CBCNV đều hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xử lý sự cố. Nội dung diễn tập hôm nay được xây dựng bám sát điều kiện thực tế vận hành, giúp lực lượng tại chỗ chủ động hơn và phản ứng chuẩn xác hơn khi có tình huống khẩn cấp".

Cảnh sát PCCC giám sát, chỉ đạo đội hình

Theo đánh giá từ đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Lâm Đồng, công ty đã chuẩn bị bài bản, phối hợp nhuần nhuyễn và thực hiện tình huống sát thực tế, thể hiện rõ sự nghiêm túc trong công tác phòng ngừa cháy nổ.

Công tác diễn tập PCCC&CNCH và ứng phó sự cố hóa chất, tràn dầu được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân duy trì hằng năm, liên tục cập nhật tình huống sát thực tế vận hành, góp phần củng cố năng lực ứng phó sự cố và bảo vệ an toàn cho mọi hoạt động sản xuất.

NGUYỄN TIẾN