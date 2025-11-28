Thêm nhiều địa phương hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục mưa lũ

Ngày 28-11, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm và trao 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đây là nguồn hỗ trợ được vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm góp phần giúp Lâm Đồng nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ Lâm Đồng 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại nặng nề mà Lâm Đồng và nhiều địa phương trong cả nước đang phải gánh chịu do mưa lũ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn hướng về đồng bào vùng thiên tai, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” bằng những việc làm thiết thực.

Các đơn vị, tổ chức khảo sát, hỗ trợ người dân xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng khôi phục lại diện tích nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và chia sẻ kịp thời của tỉnh Bắc Ninh. Đây là nguồn lực quan trọng giúp Lâm Đồng từng bước vượt qua khó khăn, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ Lâm Đồng 1,5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của Nhân dân Lâm Đồng trong đợt thiên tai kéo dài, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ lần này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi đối với đồng bào vùng bị thiệt hại.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã trao 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ đợt 1 cho tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại, trao tặng 30 tấn hàng hóa hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân khác cũng chia sẻ, hỗ trợ Lâm Đồng thông qua các kênh khác nhau để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Lâm Đồng thiệt hại ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

