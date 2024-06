An Giang: Khánh thành dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên

Ngày 16-6, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên (An Giang). Đến dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang.