Xã Phước Hòa (TPHCM): 200 cán bộ, chiến sĩ, người dân tham gia vệ sinh môi trường

Ngày 25-10, cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã Phước Hòa (TPHCM) phối hợp ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Các đơn vị tham gia gồm: Lữ đoàn đặc công Bộ 429, Trại giam Phú Hòa, Trại tạm giam Bố Lá, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Đại đội kho vũ khí đạn 2, Đội sản xuất phòng thủ khu vực 2.

Các lực lượng phối hợp ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ phát quang bụi rậm, làm đẹp đường giao thông nông thôn

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Phước Hòa đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động dân vận như: dọn vệ sinh môi trường, phát hoang, cắt tỉa cây xanh và chăm sóc hoa chuông vàng dọc tuyến đường giao thông nông thôn ĐH 514, góp phần tạo diện mạo xanh – sạch – đẹp cho địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao hoa tri ân các đơn vị phối hợp và các mạnh thường quân đã đồng hành cùng địa phương trong hoạt động an sinh xã hội; đồng thời trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần quà cho hội viên nông dân nghèo. Ban tổ chức tặng quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn

VĂN CHÂU