Sau 2 năm áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, rác thải nhựa ở Côn Đảo giảm khoảng 40%

Cũng theo UBND đặc khu Côn Đảo, tính đến cuối tháng 10-2025, đã có 95% tiểu thương tại khu A4 chợ đêm và hơn 70% tiểu thương tại chợ Côn Đảo không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài ra, 100% cơ sở du lịch, lữ hành đã đồng hành cùng địa phương thực hành giảm nhựa và phân loại rác tại nguồn.
Được biết, đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững Côn Đảo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt vào tháng 3-2023 và chính thức triển khai từ cuối tháng 10-2023. Đề án đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực trong tư duy quản trị và cách thức khai thác tài nguyên tại địa phương.
Mục tiêu tổng quát của đề án là giải quyết các tồn tại và thách thức về môi trường, năng lượng mà Côn Đảo đang đối mặt, dựa trên nền tảng kinh tế tuần hoàn. Qua đó, góp phần xây dựng nền tảng thể chế, hạ tầng và nguồn lực xã hội hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời, đề án cũng hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành kinh tế chủ lực, thúc đẩy du lịch chất lượng cao, thu hút đa dạng nguồn khách, qua đó tăng doanh thu và kéo theo sự phát triển của các ngành phụ trợ.
Cụ thể, Côn Đảo đã và đang duy trì, nhân rộng các mô hình thiết thực như: Phong trào Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp; đổi rác thải nhựa lấy quà; “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa; tái chế bạt quảng cáo (pano) đã qua sử dụng thành túi xách; xóa điểm rác để trồng cây thuốc nam; xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại các khu dân cư; bảo vệ đa dạng sinh học; phục hồi san hô; chuyển đổi giao thông xanh…
Đặc biệt, mô hình du lịch giảm nhựa đã có sự tham gia của 100% cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển. Mô hình “Nghĩa trang Hàng Dương không rác thải nhựa” và “Nói không với cúng đốt hàng mã” tại các di tích cũng được duy trì hiệu quả.