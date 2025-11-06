Sau 2 năm áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, rác thải nhựa ở Côn Đảo giảm khoảng 40%

Ngày 6-11, đại diện UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, sau 2 năm thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn tại Côn Đảo đã đạt được kết quả tích cực, lượng rác thải nhựa giảm khoảng 40%, rác thải từ hộ gia đình cũng giảm khoảng 9%; rác thải từ khách sạn, nhà nghỉ giảm tới 18%.

Cũng theo UBND đặc khu Côn Đảo, tính đến cuối tháng 10-2025, đã có 95% tiểu thương tại khu A4 chợ đêm và hơn 70% tiểu thương tại chợ Côn Đảo không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài ra, 100% cơ sở du lịch, lữ hành đã đồng hành cùng địa phương thực hành giảm nhựa và phân loại rác tại nguồn.

Được biết, đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững Côn Đảo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt vào tháng 3-2023 và chính thức triển khai từ cuối tháng 10-2023. Đề án đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực trong tư duy quản trị và cách thức khai thác tài nguyên tại địa phương.

Người dân Đặc khu Côn Đảo thực hiện phân loại rác tại nguồn, một trong những hoạt động nằm trong đề án kinh tế tuần hoàn tại địa phương. Ảnh: QUANG VŨ

Mục tiêu tổng quát của đề án là giải quyết các tồn tại và thách thức về môi trường, năng lượng mà Côn Đảo đang đối mặt, dựa trên nền tảng kinh tế tuần hoàn. Qua đó, góp phần xây dựng nền tảng thể chế, hạ tầng và nguồn lực xã hội hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời, đề án cũng hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành kinh tế chủ lực, thúc đẩy du lịch chất lượng cao, thu hút đa dạng nguồn khách, qua đó tăng doanh thu và kéo theo sự phát triển của các ngành phụ trợ.

Cụ thể, Côn Đảo đã và đang duy trì, nhân rộng các mô hình thiết thực như: Phong trào Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp; đổi rác thải nhựa lấy quà; “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa; tái chế bạt quảng cáo (pano) đã qua sử dụng thành túi xách; xóa điểm rác để trồng cây thuốc nam; xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại các khu dân cư; bảo vệ đa dạng sinh học; phục hồi san hô; chuyển đổi giao thông xanh…

Một khách sạn ở Côn Đảo đã thay thế các đồ dùng trong phòng khách sạn bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, mô hình du lịch giảm nhựa đã có sự tham gia của 100% cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển. Mô hình “Nghĩa trang Hàng Dương không rác thải nhựa” và “Nói không với cúng đốt hàng mã” tại các di tích cũng được duy trì hiệu quả.

QUANG VŨ