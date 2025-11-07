Đà Nẵng: Rác tấp đầy đường ven biển Sơn Trà

Sau bão số 13, sáng 7-11, lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp rác, cây gãy đổ trên tuyến đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng dọn rác tấp đầy đường ven biển Sơn Trà sau bão số 13. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Sáng 7-11, sau bão số 13, tuyến đường Hoàng Sa (từ đoạn đối diện đường Lê Đức Thọ đến đường Vương Thừa Vũ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngập tràn rác thải bị sóng và nước mưa cuốn dồn, chất thành đống trên mặt đường. Nhiều cành cây gãy, lá vụn rơi vương vãi, gây cản trở giao thông.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phường Sơn Trà phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 Cẩm Lệ, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Trung đội pháo cùng các lực khác huy động nhân lực, phương tiện thu gom rác, phát quang, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến ven biển.

Các phương tiện lưu thông một làn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Rác phủ đầy đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) có mặt từ lúc 7 giờ sáng cùng ngày thu gom rác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng quân đội ở khu vực xung quanh được huy động để thu dọn rác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các phương tiện của đội môi trường cũng được huy động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng môi trường thu gom rác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn thanh niên phường Sơn Trà thu dọn rác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một đoạn đường Hoàng Sa đã được dọn sạch rác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống thoát nước, nước thải đường ven biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng dựng bảng cảnh báo để phương tiện đi cẩn thận khu vực này. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận tại khu vực bãi biển phường Sơn Trà, do ảnh hưởng gió mạnh trong đêm 6-11, một số cây dừa bị bật gốc, gây ảnh hưởng đến cảnh quan địa phương.

Một số cây dừa bị ngã nằm ngổn ngang ở bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một cây dừa bị bật gốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ảnh: XUÂN QUỲNH

Rác thải tấp đầy vào bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH