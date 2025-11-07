Đà Nẵng: Rác tấp đầy đường ven biển Sơn Trà

Sau bão số 13, sáng 7-11, lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp rác, cây gãy đổ trên tuyến đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông thông suốt.
Sáng 7-11, sau bão số 13, tuyến đường Hoàng Sa (từ đoạn đối diện đường Lê Đức Thọ đến đường Vương Thừa Vũ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngập tràn rác thải bị sóng và nước mưa cuốn dồn, chất thành đống trên mặt đường. Nhiều cành cây gãy, lá vụn rơi vương vãi, gây cản trở giao thông.
Khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phường Sơn Trà phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 Cẩm Lệ, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Trung đội pháo cùng các lực khác huy động nhân lực, phương tiện thu gom rác, phát quang, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến ven biển.
Ghi nhận tại khu vực bãi biển phường Sơn Trà, do ảnh hưởng gió mạnh trong đêm 6-11, một số cây dừa bị bật gốc, gây ảnh hưởng đến cảnh quan địa phương.