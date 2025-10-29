TPHCM tăng cường giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Một góc khu đô thị khu vực TPHCM trước đây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 29-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa và giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí các tháng cuối năm 2025.

Theo đó, nhằm chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe người dân, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nguồn thải, nhằm chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) và các kế hoạch văn bản chỉ đạo của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở công nghiệp có nguồn thải khí thải lớn, các cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Sở Xây dựng được giao kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi, gây phát tán bụi; tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu 100% các chủ dự án, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu phát tán bụi, khí thải (che chắn công trình, phun nước, rửa xe ra vào công trình). Kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các công trình tái phạm nhiều lần.

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, kết hợp với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm để chấm dứt triệt để tình trạng đốt rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) không đúng quy định; thúc đẩy các giải pháp thu gom, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

THANH HIỀN