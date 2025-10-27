14 cá thể rùa bạch tạng quý hiếm chào đời khỏe mạnh ở Côn Đảo

Ngày 27-10, tại Hòn Cau thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo (TPHCM), một tổ rùa gồm 78 trứng đã nở được 56 rùa con, trong đó có 14 cá thể rùa bạch tạng quý hiếm đã chào đời khoẻ mạnh.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo, cá thể rùa bạch tạng vừa chào đời rất hiếm với lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương và đôi mắt trong vắt. Bạch tạng (Albinism) là biến đổi gen cực hiếm, chỉ khoảng 1/100.000 - 1/150.000 rùa biển mang đặc điểm này.

Hằng năm, VQG Côn Đảo vẫn ghi nhận 3-4 tổ rùa bạch tạng. Tuy nhiên, đa số thường mang dị tật bẩm sinh như không có mắt hoặc cụt bơi, mắt chỉ hơi hồng. Đây là lần đầu tiên chứng kiến 14 chú rùa bạch tạng chào đời lành lặn và xinh đẹp.

Cá thể rùa bạch tạng mới chào đời vào mùa sinh sản năm nay là một hiện thân hiếm gặp với lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương cùng đôi mắt trong vắt. Ảnh: VQG CÔN ĐẢO

Cũng theo VQG Côn Đảo, hành trình sinh tồn của bất kỳ chú rùa con nào cũng khắc nghiệt. Sau khi nở, chúng phải băng qua bãi cát để đến biển, vượt qua nguy cơ bị tấn công bởi cua, chim và sau đó là các loài cá lớn ngoài đại dương.

Trong khi đó, các mối đe dọa do con người gây ra như ô nhiễm, đánh bắt không bền vững và suy thoái môi trường sống đang khiến quần thể rùa biển toàn cầu suy giảm nghiêm trọng.

14 chú rùa bạch tạng chào đời khỏe mạnh tại vùng biển Hòn Cau - Côn Đảo. Ảnh: VQG CÔN ĐẢO

Rùa biển bạch tạng không chỉ phải đối mặt với những thách thức trên mà còn có những khó khăn phát sinh do khả năng ngụy trang tự nhiên bị hạn chế bởi chứng suy giảm sắc tố khiến chúng có màu trắng và dễ bị kẻ săn mồi phát hiện trong môi trường nước.

Sự ra đời của cá thể rùa bạch tạng lần này không chỉ là một dấu ấn sinh học đặc biệt, mà còn là minh chứng cho môi trường sinh thái nguyên sơ, được gìn giữ và bảo vệ bền bỉ tại Côn Đảo.

QUANG VŨ