Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính

Đại diện Cục Biến đổi khí hậu cho biết, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và đã có những kết quả cụ thể trong nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bao gồm: ứng phó với thiên tai, chống ngập cho các thành phố lớn, củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa; xây dựng cộng đồng thích ứng hiệu quả với BĐKH; bảo vệ, phát triển bền vững rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; bảo đảm an ninh lương thực; bảo đảm an ninh nguồn nước…

Đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Theo số liệu khảo sát của Cục Biến đổi khí hậu trong năm 2024, Việt Nam có 1.107 mô hình thích ứng BĐKH dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái và cộng đồng, trong đó: có 285 mô hình thích ứng BĐKH dựa vào tự nhiên; 62 mô hình thích ứng BĐKH dựa vào hệ sinh thái; 760 mô hình thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng.

Trong đó, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL đã mang lại những lợi ích rõ rệt cả về kinh tế lẫn môi trường, góp phần giảm chi phí sản xuất từ 8,2% đến 24,2%. Lợi nhuận tăng từ 4-7,6 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Công ty Suntory, Pepsico Việt Nam cho biết, công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện giảm khí nhà kính. Chẳng hạn như Dự án chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang sinh khối, dự án giúp giảm phát thải khí nhà kính khoảng 35.000 tấn CO₂/năm. Dự án điện mặt trời áp mái, công suất điện mặt trời áp mái dự tính gần 29.000 MWh/năm, góp phần giảm khoảng 19.000 tấn CO₂/năm... Công ty kiến nghị, Chính phủ nghiên cứu và ghi nhận việc sử dụng biomass là một trong những biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và phát thải CO 2 từ biomass không bị tính vào tổng phát thải khí nhà kính tại cơ sở.

Đại diện Cục Biến đổi khí hậu cho biết thêm, Việt Nam cũng đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ quốc tế cho thích ứng với BDKH chẳng hạn, Quỹ Môi trường toàn cầu: Từ năm 1998, Việt Nam nhận được 21 dự án quốc gia (101 triệu USD) và 24 dự án vùng (185 triệu USD) cho các dự án về môi trường và BĐKH. Quỹ Khí hậu xanh: Việt Nam đã nhận được tài trợ 6 dự án bao gồm cả thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với tổng kinh phí hỗ trợ là 210 triệu USD; Quỹ Thích ứng: Việt Nam đã huy động 18,244 triệu USD và đang được tiếp tục xem xét tài trợ 71,467 triệu USD .

Bà Mai Kim Liên, Phó cục trưởng, Cục biến đổi khí hậu, Bộ NN-MT cho biết, Việt Nam đã tham gia nhiều sáng kiến quốc tế để triển khai các giải pháp thích ứng với BĐKH như: Cam kết giảm phát thải me-tan toàn cầu; Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất; Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. Những cam kết này không chỉ khẳng định Việt Nam là một thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác để thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ cho công tác ứng phó với BĐKH.

Cũng theo bà Mai Kim Liên, con đường đi tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào vào 2050 không hề dễ dàng. Việt Nam cũng đang phải đối mặt những thách thức, khó khăn như: yêu cầu vốn đầu tư lớn, công nghệ còn hạn chế, năng lực quản lý cần tiếp tục nâng cao, trong khi nhận thức và hành động của cộng đồng xã hội còn chưa đồng bộ. Do vậy, việc triển khai thực hiện cam kết cần có sự đồng hành, chung tay của toàn bộ hệ thống chính trị, mỗi người dân và toàn xã hội.

Theo Bộ NN-MT, thị trường tín chỉ carbon Việt Nam cũng đạt được nhiều kết quả tích cực: Theo đó, đối với Cơ chế phát triển sạch (CDM) số dự án được đăng ký 258; số chương trình được đăng ký 13; số dự án được cấp tín chỉ 77; số chương trình được cấp tín chỉ 03; số tín chỉ được cấp 25.670.728. Đối với Cơ chế tín chỉ chung (JCM) số dự án được đăng ký 48; số tín chỉ được cấp 817.247.

MINH HẢI