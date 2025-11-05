Lâm Đồng: Núi rác 70.000 tấn ở Bảo Lộc ứ đọng gây ô nhiễm môi trường

Xã hội

Theo phản ánh của nhiều người dân tại phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), tình trạng ô nhiễm từ Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc thời gian gần đây tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong vùng.

Theo ghi nhận, từ năm 2024 đến nay, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly) nhiều lần phải tạm dừng hoạt động do trang thiết bị, máy móc thường xuyên hư hỏng.

2611186727141521807.jpg
Rác thải sinh hoạt được thu gom chất đống không được xử lý, nước ứ đọng trên cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc

Chính vì hoạt động cầm chừng nên lượng rác ứ đọng tại đây ngày càng tăng thêm. Thời điểm giữa tháng 6-2025, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc tồn đọng hơn 47.000 tấn rác thải sinh hoạt. Đến nay, số lượng rác tồn đọng lên khoảng 70.000 tấn gây ô nhiễm nghiêm trọng.

3814861932625697957.jpg
Lượng rác lớn ùn ứ tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc

Tại đây, rác chất đống trên ngọn đồi cao, vào thời điểm trời nắng mùi hôi thối theo gió bay tỏa đi xa nhiều km, vào những ngày mưa, nước rỉ từ núi rác tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc tràn xuống suối Đại Lào, sau đó chảy ngang qua các khu dân cư thuộc phường 3 Bảo Lộc.

DJI_0216.JPG
Núi rác từ trên cao không được che chắn, mỗi khi mưa lớn nước tràn xuống suối Đại Lào (phường 3 Bảo Lộc) gây ô nhiễm môi trường

Được biết, từ tháng 7-2025 đến nay, đơn vị vận hành Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc chưa được thanh toán chi phí xử lý rác, do giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng Khu vực Bảo Lộc và Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly chưa thống nhất được đơn giá xử lý rác.

ĐOÀN KIÊN

