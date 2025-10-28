Cần Thơ: Hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện dự án thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 28-10, tại TP Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm trao đổi tình hình triển khai và đề xuất các dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Theo Sở NN-MT TP Cần Thơ, WB thực hiện dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp về sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL – WB9) được triển khai giai đoạn 2019–2022 tại huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng trước đây), nay là xã An Thạnh và Cù Lao Dung (TP Cần Thơ). Dự án hướng đến mục tiêu chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp điều kiện sinh thái, phát triển sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng mức đầu tư dự án hơn 942 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB hơn 646 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 280 tỷ đồng.

Dự án xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung khoảng 5.000 ha, kết hợp bảo vệ bờ biển, phục hồi rừng ngập mặn, xây dựng hạ tầng thủy lợi, giao thông, đồng thời phát triển các mô hình sinh kế thích ứng. Nhiều mô hình được áp dụng hiệu quả như: nuôi tôm sú sinh thái, nuôi vọp, ốc len dưới tán rừng ngập mặn, canh tác VietGAP cho tôm sú và tôm thẻ, nuôi cá kèo; chăn nuôi bò, dê, gia cầm bằng phụ phẩm nông nghiệp, trồng cây chịu mặn kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Các hoạt động này giúp cải thiện đáng kể môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm và tăng thu nhập cho người dân. Về hạ tầng, dự án đã hoàn thiện các hạng mục như nâng cấp tuyến đường 933B, hệ thống đê biển, đê sông, điện phục vụ sản xuất và trồng rừng ngập mặn ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập úng, triều cường, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và giao thông nội vùng.

Hiện TP Cần Thơ đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư 2 dự án thuộc Chương trình phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (MERIT – WB11) và dự kiến gộp lại thành dự án MERIT-WB11 TP Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.550 tỷ đồng.

Bà Mariam J.Sherman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đánh giá cao ICRSL – WB9 mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, phù hợp thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời cho biết WB sẽ đồng hành cùng địa phương tiếp tục thực hiện dự án MERIT-WB11. WB mong thành phố Cần Thơ xác định mốc thời gian, địa phương hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư chậm nhất trong tháng 4-2026 để WB thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao và đồng ý đề xuất của WB, mong WB hỗ trợ thành phố tìm kiếm thêm các nguồn vốn ODA không hoàn lại, đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công dự án, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu của vùng ĐBSCL.

VĨNH TƯỜNG - HUỲNH TRÂM