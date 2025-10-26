Hơn 400 đoàn viên, thanh niên phường Tân Uyên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Lễ ra quân diễn ra sáng 26-10 tại phường Tân Uyên, TPHCM, với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới bảo vệ môi trường và chăm lo cộng đồng.

Sáng 26-10, tại công viên Uyên Hưng, phường Tân Uyên (TPHCM), Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 162 - năm 2025.

Các đội hình ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 162

Sau lễ phát động, hơn 400 tình nguyện viên gồm người dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, lực lượng công an, quân sự đã trực tiếp thu gom rác thải trên tuyến đường Trương Thị Nở và khơi thông mương thủy lợi ở phường Tân Uyên.

Các bạn trẻ vớt rác, khơi thông dòng chảy mương thủy lợi ở phường Tân Uyên

Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên TPHCM cũng phối hợp Ban Thường vụ Đoàn phường Tân Uyên trao tặng 18 thùng rác bảo vệ môi trường cho người dân và các trường học trên địa bàn.

Tặng thùng rác cho người dân và các trường học, góp phần bảo vệ môi trường

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan Đảng Thành phố phối hợp cùng Chi hội Doanh nhân trẻ Tân Uyên thực hiện công trình “Sửa chữa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống” tại phường, với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 162 là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động cũng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố trong bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh, sống bền vững đến từng người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tặng 30 suất học bổng (450.000 đồng/suất) đến các em học sinh vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi

VĂN CHÂU