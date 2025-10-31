Cần Thơ: Cá điêu hồng nuôi bè chết hàng loạt

Đến tối 31-10, đã có khoảng 160 tấn cá điêu hồng nuôi trong 20 lồng bè trên rạch Cái Cui thuộc xã Châu Thành và rạch Bến Bạ thuộc phường Hưng Phú, TP Cần Thơ chết bất thường.

Bè cá điêu hồng của Nguyễn Văn Ở chết hàng loạt

Ghi nhận của PV Báo SGGP vào chiều tối 31-10, tại nhiều lồng bè trên rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú), TP Cần Thơ, cá điêu hồng chết, nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, nước dưới bè chuyển màu vàng đục. Nhìn thấy cá chết bất thường hàng loạt, hàng chục nuôi cá thất thần, hoang mang, vì thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Người dân thất thần khi cá điêu hồng chết hàng loạt

Ông Bùi Văn Vũ, hộ nuôi cá điêu hồng trong lồng bè trên rạch Cái Cui ở ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành chua xót cho biết: Gia đình nuôi 3 lồng bè cá điêu hồng, vừa xuất bán 1 bè, còn 2 bè chuẩn bị xuất bán. Chỉ trong buổi sáng 31-10, cá đã nổi đầu phơi bụng chết đầy mặt nước. Với lượng cá chết ước hơn 10 tấn, gia đình anh Vũ thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

"Mọi việc bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng, cá nổi lên liên tục, bơi lờ đờ, sau đó chết hàng loạt", ông Bùi Văn Vũ cho biết. Không chỉ xã Châu Thành, tại rạch Bến Bạ thuộc phường Hưng Phú (cách rạch Cái Cui khoảng 2km), 14 bè cá điêu hồng nuôi cũng bị chết hàng loạt trong khoảng thời gian tương tự.

Bè cá điêu hồng của ông Nguyễn Văn Ở chết hàng loạt

Ông Nguyễn Văn Ở, hộ nuôi cá trên rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú) cho biết, gia đình ông nuôi hai lồng bè cá điêu hồng được 7 tháng, đang chờ thương lái đến mua. Không ngờ, từ tối 30-10, cá nuôi trong 2 lồng bè đột ngột nổi đầu lên chết gần hết. Chỉ tính riêng chi phí đầu tư mua con giống, tiền thức ăn cho cá trong thời gian qua, gia đình ông mất trắng gần 550 triệu đồng.

Gần 20 bè nuôi cá điểu hồng của người dân bị thiệt hại nặng

Theo thống kê sơ bộ của người dân, đến tối 31-10, đã có gần 20 lồng bè đang nuôi cá điêu hồng tại rạch Cái Cui thuộc ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ thuộc khu vực Phú Tân (phường Hưng Phú) đã chết, mỗi bè cá có khoảng 7-8 tấn cá chuẩn bị bán. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tài, cán bộ Khuyến nông phụ trách xã Châu Thành cho biết, trước giờ, chưa thấy tình trạng cá chết như thế này. Khi nghe người dân thông tin, trong khi chờ kết quả xác định nguyên nhân từ ngành chức năng, lực lượng khuyến nông xã Châu Thành đã tích cực hỗ trợ hộ nuôi thu gom cá chết để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Trần Hoàng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. Đồng thời đã cử cán bộ chuyên môn, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố xuống địa bàn, khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và có hướng đề xuất giải pháp xử lý.

VĨNH TƯỜNG