Rác đại dương lại dạt đầy Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Đêm 9 và sáng 10-11, rác đại dương ồ ạt dạt vào khu vực Bãi Sau của phường Vũng Tàu, TPHCM. Dự kiến phải mất 2 ngày mới có thể làm sạch bãi biển.

Công nhân thu gom rác đại dương sáng 10-11. Thực hiện: QUANG VŨ

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong sáng 10-11, khu vực Bãi Sau, từ đường Phan Chu Trinh đến Khu du lịch Paradise (dài khoảng 3km) ngập tràn rác đại dương.

Bãi Sau với một lượng rác lớn. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), cho biết, tháng 11 thường là thời điểm cuối mùa rác đại dương, nhưng chưa có năm nào cuối mùa mà lượng rác đại dương lại đổ về biển Bãi Sau nhiều như năm nay, trải dài cả 3km bãi biển với bề rộng có chỗ lên đến 4-5m.

Nhiều máy móc, phương tiện chuyên dụng thu gom rác đại dương. Ảnh: QUANG VŨ

Lượng rác thải đại dương với đủ loại từ lục bình, củi khô, hộp xốp, bàn ghế nệm, túi ni - lông, đồ nhựa… thậm chí có cả rác điện tử.

Ông Phan Xuân Huân cho biết thêm, nguyên nhân chủ yếu do gió mùa và thủy triều, đặc biệt sau những trận mưa lớn, rác theo các con sông lớn đổ ra biển. Các nguồn rác này có thể đến từ hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu và một phần từ rừng ngập mặn.

Máy xúc làm việc hết công suất để thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Nguyễn Văn Hưng (ngụ trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu) cho biết: “Gần một tháng nay, rác đã giảm trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu nhưng sáng nay đi tắm biển tôi hết sức bất ngờ vì lượng rác đổ về bãi biển quá nhiều. Nhiều nhất vẫn là lục bình đã phân hủy, bốc mùi hôi thối. Để tắm biển, tôi phải băng qua 5 mét rác mới xuống được bãi biển, tìm chỗ sạch để tắm”.

Công nhân làm việc cật lực từ sáng để thu gom rác đại dương. Ảnh: QUANG VŨ

Đến sáng 10-11, do lượng rác dạt vào bờ quá nhiều và dày đặc nên ngoài lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, Công ty VESCO phải huy động thêm nhiều phương tiện, máy móc, thậm chí phải thuê thêm thiết bị ngoài công ty để thu gom, xử lý kịp thời.

Tính đến 10 giờ sáng 10-11, công ty đã thu gom khoảng 50 tấn rác và chỉ mới làm sạch được một phần bãi biển. Dự kiến, cả nhân công và máy móc phải thực hiện liên tục suốt 2 ngày mới có thể thu gom hết được. Tuy nhiên, điều đáng ngại là rác đại dương vẫn tiếp tục đổ về bãi biển khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: QUANG VŨ

Mỗi năm, các bãi biển ở khu vực phía Đông TPHCM phải hứng chịu từ 2-3 đợt rác đại dương. Trước đây, lượng rác đại dương đổ về ít và chỉ diễn ra 5-7 ngày/đợt. Nhưng khoảng 3-4 năm gần đây, rác đại dương tràn vào các vùng biển phía Đông TPHCM ngày càng nhiều và kéo dài liên tục suốt nhiều tháng (thường từ tháng 5 đến tháng 11).

QUANG VŨ