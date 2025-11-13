Phường Vũng Tàu (TPHCM) đã thu gom 400 tấn rác đại dương

Ngày 13-11, Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, đơn vị đã thu gom 400 tấn rác đại dương dạt vào khu vực biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM). Tuy nhiên, lượng rác trên bãi biển vẫn còn rất nhiều, ước khoảng 150 tấn. Dự kiến phải hết ngày 14-11 mới thu gom xong.

Đại diện Công ty VESCO cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 13-11, đơn vị đã thu gom được 400 tấn rác. Hiện vẫn còn khoảng 150 tấn rác trên bãi biển chưa thu gom kịp. Công ty đã huy động 1 xe cuốc, 1 xe xúc lật, 1 máy đào, 1 xe cào rác biển chuyên dụng, 2 xe cuốn ép và thuê thêm 10 xe tải ben trọng tải lớn để thu gom, nhưng dự kiến phải đến cuối ngày 14-11 mới có thể thu gom hết.

Trước sự tấn công ồ ạt của rác đại dương vào bờ biển Vũng Tàu, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp thu gom, khắc phục ô nhiễm môi trường biển.

Theo đó, phường Vũng Tàu đã giao Công ty VESCO, Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên và các Hợp tác xã tại khu vực Bãi Sau tập trung lực lượng, phương tiện cùng với UBND phường tăng cường thu gom rác đại dương dạt vào bờ, đảm bảo thu dọn hằng ngày và vận chuyển kịp thời đến nơi xử lý tập trung nhằm tránh ô nhiễm môi trường khu vực Bãi Sau.

Xe cẩu thu gom rác ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Các đơn vị trên có trách nhiệm phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường khảo sát vị trí thuận lợi làm nơi tập kết tạm thời tại khu vực Paradise và có phương án phù hợp trong việc tập kết, vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung.

Ông Vũ Hồng Thuấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM và các sở có liên quan cùng với UBND phường Vũng Tàu thành lập đoàn khảo sát, đánh giá thực tế để tìm ra phương án hiệu quả nhằm giải quyết tình trạng lâu dài đối với rác thải đại dương dạt vào bờ.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách giữ gìn vệ sinh bãi biển, không xả rác và thường xuyên thu gom mỗi khi có rác dạt vào bờ. Đồng thời nghiên cứu tổ chức các hoạt động cộng đồng như “ngày chủ nhật xanh” định kỳ tại các bãi biển trọng điểm để huy động lực lượng tham gia thu gom rác, lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường.

Trước đó, đêm 9-11, vùng biển Bãi Sau bất ngờ bị rác đại dương tấn công ồ ạt kéo dài khoảng 3km tính từ đầu đường Phan Chu Trinh đến khu du lịch Paradise. Đây được đánh giá là đợt rác đại dương tấn công lớn nhất trong năm.

QUANG VŨ