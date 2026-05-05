Mở rộng bệnh viện từ các cơ sở dôi dư: Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại

Nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đang tiến hành mở rộng từ cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Cách làm này được kỳ vọng không chỉ giúp giải quyết bài toán quá tải, mà còn tạo động lực để các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân theo hướng hiện đại và bền vững.

Không gian mới cho cơ sở cũ

Nhiều năm qua, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố như Bệnh viện Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định, Mắt, Tai Mũi Họng, Ung bướu, Nhi đồng… luôn trong tình trạng hoạt động vượt công suất. Tại Bệnh viện Mắt TPHCM, số lượng bệnh nhân đến khám trung bình mỗi ngày khoảng 5.000 lượt khám, có thời điểm lên đến 6.000 lượt, cùng hàng trăm ca phẫu thuật. Diện tích cơ sở chính bị bó hẹp trong khu vực nội đô không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ mà còn gây áp lực lớn lên đội ngũ y bác sĩ.

Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đang nội soi cho người bệnh

Chính vì vậy, chính quyền TPHCM đã cho chủ trương giao các cơ sở dôi dư sau sắp xếp như cơ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TPHCM (số 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) và trụ sở Liên đoàn Lao động quận 3 trước đây (số 299 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa) cho Bệnh viện Mắt TPHCM. BS-CK2 Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, cho biết, bệnh viện được tiếp nhận 2 cơ sở mang ý nghĩa “giải tỏa áp lực trước mắt, tạo dư địa phát triển lâu dài”.

Dự kiến, cơ sở số 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ được tổ chức thành Trung tâm khám và điều trị ban ngày với công suất 800-1.000 lượt bệnh nhân/ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày; còn trụ sở số 299 Điện Biên Phủ bố trí khối hành chính - đào tạo, về trung hạn sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực, hướng đến phát triển du lịch y tế.

Không chỉ Bệnh viện Mắt TPHCM, việc tiếp nhận cơ sở dôi dư đang được triển khai tại nhiều đơn vị, tạo ra sự chuyển động đồng bộ trong toàn hệ thống y tế thành phố. Bệnh viện Nhân dân 115 được giao cơ sở Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng (số 571 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng) nhằm mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi. Hiện công trình đang được sửa chữa, nâng cấp và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2-9.

Trước đó, ngày 28-4, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cũng đã tiếp nhận cơ sở Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa) và đưa vào phục vụ người bệnh. Theo thống kê của bệnh viện, chỉ trong 2 ngày hoạt động (28 và 29-4), cơ sở mới đã tiếp nhận 200 người bệnh/ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện hiện hữu.

Cơ hội phát triển y tế chất lượng cao

Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, việc ưu tiên sử dụng lại hạ tầng dôi dư sau sắp xếp bộ máy cho các bệnh viện có nhu cầu phát triển là bước đi mang tính chiến lược của y tế thành phố. Vận hành song song các khu khám chữa bệnh sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ khám, tối ưu quy trình tiếp đón, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho người bệnh khi tiếp cận các dịch vụ chuyên khoa sâu. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt để xử lý bài toán quá tải, mà còn là nền tảng quan trọng để bệnh viện phát triển dài hạn trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM dự kiến sẽ đưa toàn bộ tòa nhà vào khai thác trước dịp Quốc khánh 2-9, trở thành trung tâm phát triển nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Cấy ốc tai điện tử, Tai thần kinh, Điều trị trong ngày, Chẩn đoán hình ảnh, Nhi, Tạo hình thẩm mỹ, Ung bướu… Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ đưa cơ sở Hòa Hưng vào khai thác theo 2 giai đoạn: từ năm 2026 đến 2030, bệnh viện sẽ bố trí điều trị nội trú cho khoảng 200 người bệnh/ngày thuộc các chuyên khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp...; từ năm 2031 trở đi, bệnh viện sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400-500 lượt khám mỗi ngày.

Việc tiếp nhận và tái sử dụng các cơ sở y tế dôi dư sau sắp xếp góp phần giúp hệ thống bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM tái cấu trúc toàn diện, hướng đến mô hình hiện đại, đa trung tâm và chuyên sâu - một nền tảng quan trọng để thành phố trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực. “Với nền tảng chuyên môn vững chắc, đội ngũ giàu kinh nghiệm và nhu cầu người bệnh ngày càng lớn, những bệnh viện được bố trí các cơ sở mới sẽ đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại của cả nước và khu vực”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng kỳ vọng.

- PGS-TS-BS LÊ TRẦN QUANG MINH, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM: Hiện đại hóa y tế chuyên sâu Việc đưa khu nhà mới vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa tai mũi họng lớn nhất khu vực phía Nam, mà còn đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược hiện đại hóa y tế chuyên sâu của TPHCM. Trong bối cảnh dân số tăng nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đầu tư mở rộng các bệnh viện chuyên khoa được xem là hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, thuận tiện và hiệu quả hơn. - BS-CK2 LÊ ANH TUẤN, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM: Phát triển theo mô hình “đa cực” Ngoài tiếp nhận 2 cơ sở trên địa bàn phường Xuân Hòa, bệnh viện sẽ triển khai cơ sở 2 tại khu vực Bình Dương (trước đây). Cơ sở này đóng vai trò là trung tâm khám và điều trị ban ngày chất lượng cao, tập trung vào tầm soát, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý nhãn khoa có nguy cơ gây mù lòa, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng Bệnh viện Mắt hoàn chỉnh quy mô 300 giường (số 621 Phạm Viết Chánh, phường Bình Tiên) với diện tích khoảng 25.000m2, hình thành các trung tâm: Mắt Nhi, Bướu Mắt, Ghép Giác mạc, Chấn thương Mắt, Glaucoma, Dịch kính võng mạc, Thần kinh nhãn khoa, Khúc xạ nhãn khoa và Thăm dò chức năng nhãn khoa. Đồng thời, xây dựng Trung tâm khám và điều trị ban ngày về nhãn khoa chất lượng cao (Khu đất G2 thuộc Khu dân cư số 1, phường Cát Lái) diện tích 8.300m2, quy mô 100 giường với đầy đủ chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu về Khúc xạ kỹ thuật cao (cả ngoại và nội khoa). - BS-CK2 TRẦN VĂN SÓNG, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115: Bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục Bệnh viện Nhân dân 115 hiện là một trong những trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước, mỗi năm tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, trung bình khoảng 50 ca đột quỵ cấp mỗi ngày. Vì vậy, nhu cầu phục hồi chức năng sau xuất viện là rất lớn. Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân. Đặc biệt, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180m, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa 2 cơ sở.

