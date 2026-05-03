Hơn 316.800 người bệnh phải tới viện khám, cấp cứu trong dịp nghỉ lễ

Chiều 3-5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có báo cáo về công tác khám, chữa bệnh cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2026.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã tổ chức duy trì thường trực các cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho người dân với hơn 316.800 lượt người bệnh, trong đó có gần 92.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú.

Cùng với đó, các bệnh viện đã cho ra viện 67.584 người khỏi bệnh và hơn 6.600 trường hợp được chuyển tuyến. Tổng số ca tử vong (gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 730 người.

Về khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là hơn 5.300 trường hợp. Trong đó, tính từ sáng 2-5 tới sáng 3-5, tổng số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là 2.702 người, trong số này phải nhập viện điều trị nội trú là 1.102 người, chuyển viện 244 người và 15 ca tử vong.

Công tác ứng trực cấp cứu người bệnh được bảo đảm trong những ngày nghỉ lễ vừa qua

Bộ Y tế cũng cho biết, tính đến ngày 3-5, các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước đang điều trị cho hơn 250.590 người bệnh, trong đó có khoảng 3.600 trường hợp nặng, nguy kịch đang được theo dõi sát sao và điều trị tích cực.

Qua đánh giá, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu; tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, nhất là các ca nặng, nguy kịch. Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông không có đột biến.

NGUYỄN QUỐC