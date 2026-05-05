Khoảng 4 triệu người Việt đang sống chung với bệnh hen suyễn

Việt Nam có khoảng 4 triệu người (chiếm gần 4% dân số) đang sống chung với bệnh hen suyễn, với hàng nghìn ca tử vong mỗi năm.

Hội Hô Hấp Việt Nam vừa phối hợp cùng AstraZeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị hen nặng: Từ kiểm soát triệu chứng đến lui bệnh lâm sàng với kháng TSLP".

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đánh giá toàn diện gánh nặng bệnh tật hen nặng tại Việt Nam; định hình phác đồ điều trị tối ưu hướng tới giảm phụ thuộc corticosteroid đường uống (OCS) vốn gắn liền với nhiều biến chứng lâu dài nghiêm trọng và mở ra lộ trình đạt lui bệnh lâm sàng bền vững, dựa trên dữ liệu đời thực mới nhất từ cơ chế ức chế Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP).

Theo PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên Chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM, hiện Việt Nam có khoảng 4 triệu người (chiếm gần 4% dân số) đang sống chung với bệnh hen suyễn, với hàng nghìn ca tử vong mỗi năm. Trong số đó, nhóm bệnh nhân hen nặng tuy chỉ chiếm 7–11% tổng số ca, nhưng lại gánh chịu tác động không cân xứng: tiêu tốn gần 60% tổng chi phí điều trị hen.

Người bệnh hen nặng phải đối mặt với nguy cơ nhập viện cấp cứu cao gấp 10 lần và nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với hen nhẹ và trung bình. Với trung bình 2,14 đợt kịch phát mỗi năm, mỗi đợt cấp không chỉ gián đoạn học tập và lao động, mà còn đẩy chi phí y tế leo thang và bào mòn chất lượng sống của người bệnh theo từng tháng.

Các chuyên gia y tế nhận định, thách thức càng trở nên phức tạp khi nhiều bệnh nhân buộc phải phụ thuộc dài hạn vào corticosteroid đường uống (OCS) để duy trì kiểm soát bệnh, một giải pháp tình thế kéo theo các tác dụng phụ nghiêm trọng: loãng xương, đái tháo đường, đục thủy tinh thể và biến chứng tim mạch.

GS-TS-BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, cho biết, hen nặng không phải là bệnh hiếm gặp, đây là gánh nặng y tế thực sự, đang âm thầm bào mòn chất lượng sống của hàng triệu người bệnh và tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế quốc gia.

PGS-TS-BS. Lê Thị Tuyết Lan khám cho người bệnh hen suyễn

"Với các tiến bộ mới, người bệnh đã có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống. Việc chuyển dịch từ “kiểm soát triệu chứng” sang “lui bệnh lâm sàng” không chỉ là thay đổi về kỹ thuật điều trị, mà là sự thay đổi về tư duy y học", GS-TS-BS Ngô Quý Châu thông tin.

Đồng thời kỳ vọng, nếu các liệu pháp sinh học mới được mở rộng tiếp cận, đặc biệt là đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, sẽ tạo ra thay đổi mang tính hệ thống trong quản lý hen nặng; cải thiện chất lượng sống cho người bệnh và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Ngày Hen toàn cầu (hay Ngày Hen Thế giới) được tổ chức định kỳ vào thứ Ba đầu tiên của tháng 5 hàng năm. Sáng kiến này bắt nguồn từ năm 1998, do tổ chức Sáng kiến toàn cầu về Hen suyễn (Global Initiative for Asthma – GINA) khởi xướng. Với chủ đề “Tiếp cận thuốc hít kháng viêm cho tất cả bệnh nhân hen – vẫn là một nhu cầu cấp thiết”, Ngày Hen suyễn toàn cầu năm 2026 nhấn mạnh thông điệp vai trò thiết yếu của thuốc dạng hít trong kiểm soát hen, ngăn ngừa các cơn hen kịch phát dẫn đến tử vong.

MINH NAM