Hơn 1.000 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 270 ca cấp cứu. Dù số bệnh nhân tai nạn giao thông giảm nhưng tai nạn sinh hoạt và đả thương đều tăng nhẹ.

Thống kê cho thấy, từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.088 ca cấp cứu, trung bình mỗi ngày hơn 270 ca.

Trong số đó, tai nạn giao thông chiếm 154 ca, đả thương 21 ca, tai nạn sinh hoạt 49 ca, ngộ độc 13 ca.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu 137 trường hợp, sử dụng 439 đơn vị máu trong suốt kỳ nghỉ. Tính đến sáng ngày 4-5, bệnh viện còn điều trị 1.895 bệnh nhân nội trú, lưu trữ 6.920 đơn vị máu.

So với kỳ nghỉ lễ năm 2025, lượng bệnh nhân vào cấp cứu, số ca phẫu thuật và lượng máu sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều giảm. Tuy nhiên, số ca tai nạn sinh hoạt và đả thương tăng nhẹ.

GIAO LINH