Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh: QK2

Đại tá La Văn Cầu có hộ khẩu thường trú tại phường Kim Liên. Những năm gần đây, ông chuyển về sinh sống cùng gia đình tại phố Nguyễn Chí Thanh.

Ông sinh năm 1932 trong một gia đình nông dân người Tày tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần tạo thế cho các chiến thắng trên chiến trường Cao Bằng.

Trong trận Đông Khê năm 1950, ông bị thương rất nặng ở cánh tay phải khi đang thực hiện nhiệm vụ. Bất chấp đau đớn và hiểm nguy, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, dùng tay còn lại ôm khối bộc phá đánh sập lô cốt địch, tạo điều kiện cho đơn vị xung phong, giành thắng lợi. Chiến công ấy trở thành biểu tượng tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ. Ông được phong quân hàm Đại tá trước khi nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ông được TP Hà Nội tặng bằng khen năm 2009, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2017 và được TP Hà Nội vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019...

Chiều 25-6, lãnh đạo UBND phường Kim Liên sẽ làm việc với gia đình để thống nhất công tác tổ chức tang lễ.

VĨNH XUÂN