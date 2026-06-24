Tây Ninh khám sức khỏe miễn phí cho gần 2,13 triệu dân trong năm 2026

Năm 2026, tỉnh Tây Ninh triển khai khám sức khỏe miễn phí cho gần 2,13 triệu người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên, trong tổng số gần 3,2 triệu dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 342 tỷ đồng.

Khám bệnh cho người dân khu vực biên giới tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh

Chiều 24-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, các nhóm ưu tiên gồm hơn 920.000 người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng khó khăn; hơn 570.000 trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; khoảng 630.000 người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gần 3.200 dân quân thường trực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại cuộc họp

Ngân sách dự kiến bố trí hơn 340 tỷ đồng để thực hiện chương trình trong năm 2026. Trong đó, gần 310 tỷ đồng dành cho nhóm chính sách và người yếu thế; hơn 30 tỷ đồng dành cho người lao động trong hệ thống chính trị và người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp; phần còn lại dành cho lực lượng dân quân thường trực.

Đối với hơn 1,05 triệu người còn lại, tỉnh sẽ tổ chức khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí theo khả năng cân đối ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Chương trình được triển khai đồng bộ với việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

QUANG VINH