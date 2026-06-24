Tìm giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở bền vững

Ngày 24-6, tại TP Đà Nẵng, hội thảo quốc tế “Nhà ở bao trùm - kinh nghiệm và thực tiễn ở Việt Nam và quốc tế” được tổ chức, tập trung trao đổi các giải pháp phát triển nhà ở an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu, chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở, đồng thời giảm tính dễ tổn thương của cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hội thảo thu hút hơn 100 chuyên gia cùng nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, cho biết đối với Việt Nam, phát triển nhà ở luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chính sách an sinh xã hội và phát triển con người.

Những năm gần đây, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp, cải thiện điều kiện sống tại khu vực đô thị và nông thôn; đồng thời thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Đến nay, phong trào này đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, với hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được xây mới hoặc sửa chữa, huy động tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và dòng dịch chuyển lao động gia tăng tại các trung tâm kinh tế lớn, việc giải quyết hiệu quả nhu cầu nhà ở có vai trò quan trọng trong ổn định an sinh xã hội và củng cố nguồn nhân lực.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thêm, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều chương trình phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố cũng chú trọng lồng ghép các mục tiêu phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong quá trình phát triển đô thị.

“Nhờ đó, điều kiện nhà ở và môi trường sống của người dân từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố đáng sống, thân thiện và phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

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Tại hội thảo, các chuyên gia nhận xét, các thiết kế, vật liệu và tiêu chuẩn xây dựng thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu đã có nhiều mô hình thực tiễn. Tuy nhiên, để mở rộng các giải pháp này, cần sự phối hợp mạnh mẽ hơn cả về chính sách lẫn hành động cụ thể.

Đối với nhà ở giá rẻ, thách thức lớn là bảo đảm cân bằng giữa chi phí, chất lượng và khả năng phục hồi lâu dài, nhất là với các cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.

PHẠM NGA